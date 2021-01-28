DHA
• 28 Ocak 2021 - 17:36 • Son Güncelleme:
Herkes 'yapamazsın' dedi! Öğrenciyken patron oldu
Hatay'da üniversite öğrencisi Ahmet Raşit Öztürk (27), pandemi sürecini fırsata çevirerek 230 bin TL’lik sermaye ve aile desteğiyle, 13 dönümlük alanda kaz çiftliği kurdu. İşte pandemiyi fırsata çeviren Öztürk'ün başarı hikayesi...
DHA
• 28 Ocak 2021 - 17:36 • Son Güncelleme:
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Hatay'da üniversite öğrencisi Ahmet Raşit Öztürk (27), pandemi sürecini fırsata çevirerek 230 bin TL’lik sermaye ve aile desteğiyle, 13 dönümlük alanda kaz çiftliği kurdu. 200 kazın bulunduğu çiftlikte civciv satışına başlayan Öztürk, "Üretmek çok güzel.
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