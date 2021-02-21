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• 21 Şubat 2021 - 02:00 • Son Güncelleme:

Hollanda'nın masal diyarı Giethoorn

Giethoorn, Hollanda'nın masallar kasabası olarak da bilinen turistik rotalarından biri. Tıpkı Belçika'daki Brugge ve Rusya'daki St. Petersburg gibi Kuzeyin Venediki olarak adlandırılan Giethoorn, Hollanda'ya gelen turistler için de bir cazibe noktası. Amsterdam'a yakın bir konumda bulunan kasabada zaman içinde bir yolculuğa çıkmak mümkün.

• 21 Şubat 2021 - 02:00 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
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Hazırlayan: İhsan Dindar

Giethoorn, Hollanda'nın Overijssel iline bağlı bir köy. Steenwijk'e 7 kilometre uzaklıkta bulunan Giethoorn, konum itibariyle ülkenin tam kalbinde yer almakta. Bu sayede hemen hemen ülkenin her yanından ziyaretçi ağırlayan Giethoorn yurt dışından da büyük ilgi görüyor.

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Overijssel iline bağlı olan Giethoorn'a gelmek için Amsterdam'dan Overijssel'e trenle ulaşmanız gerekiyor. Overijssel'den de Steenwijk otobüslerine binip yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla Giethoorn'a ulaşabilirsiniz.

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Giethoorn tahminen 13. yüzyılda, Güney Avrupa'dan gelen sığınmacılar tarafından kurulmuş bir köy. Konum itibariyle korunaklı bir bölge olan Giethoorn, zaman içinde gelişimini sürdürdü.

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Giethoorn, küçük bir yerleşim olmasından ötürü bölgede konaklama imkanları da birkaç pansiyon ile sınırlı. Ancak Amsterdam gibi büyük kentlere olan yakınlığı nedeniyle Giethoorn'a genellikle günübirlik turlar düzenlenmekte.

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Giethoorn, su kanalları üzerine kurulu bir köy. Dolayısıyla köyde ulaşım ekseriyetle kanal üzerindeki gondol ve bisikletlerle gerçekleştiriliyor.

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Köyün çok büyük bir bölümü araç trafiğine kapalı bir durumda. Giethoorn mimarisiyle Yüzüklerin Efendisi serisindeki Hobbitlerin köyüne benzetilmekte.

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Bu yüzden Giethoorn, Hobbit Köyü olarak da anılıyor. Giethoorn'da bulunan kanallar, köprüler ve evler bölgeye masalsı bir hava katmakta. Bu ambiyans turistlerin bölgeye gelmesindeki en büyük neden.

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Kışın oldukça soğuk bir iklime sahip olan Giethoorn'u gezmek için en uygun zaman dilimi bahar, yaz ve sonbahar mevsimleri.

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Kendisine özgü tatlar açısından fazla alternatifi bulunmayan Giethoorn köyünde ağırlıklı olarak et ve balık ürünleri tercih edilmekte.

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Giethoorn'a gelen turistlerin mutlaka yaptıkları şeyler arasında kanolarla kasabayı dolaşmak yer alıyor.

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Ülkenin genelinde olduğu gibi burasının da alabildiğine düzlük bir arazide kurulu olması bölgeyi rahat bir şekilde gezmenize imkan veriyor.

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Kanal gezintisi ya da yürüyüş yapmak istemeyenler için de bisiklet seçeneği her zaman bulunuyor.

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Bilindiği üzere Hollanda dünya genelinde bisiklet kullanımının en yoğun olduğu ülkelerden biri.

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