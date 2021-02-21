• 21 Şubat 2021 - 02:00 • Son Güncelleme:
Hollanda'nın masal diyarı Giethoorn
Giethoorn, Hollanda'nın masallar kasabası olarak da bilinen turistik rotalarından biri. Tıpkı Belçika'daki Brugge ve Rusya'daki St. Petersburg gibi Kuzeyin Venediki olarak adlandırılan Giethoorn, Hollanda'ya gelen turistler için de bir cazibe noktası. Amsterdam'a yakın bir konumda bulunan kasabada zaman içinde bir yolculuğa çıkmak mümkün.
• 21 Şubat 2021 - 02:00 • Son Güncelleme:
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Overijssel iline bağlı olan Giethoorn'a gelmek için Amsterdam'dan Overijssel'e trenle ulaşmanız gerekiyor. Overijssel'den de Steenwijk otobüslerine binip yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla Giethoorn'a ulaşabilirsiniz.
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