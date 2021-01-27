Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün İstanbul hava durumu...
• 27 Ocak 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:

İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün İstanbul hava durumu...

İstanbul'da yağmur aralıksız devam ederken kar da kapıya dayanmış durumda... Yağışlar yüz güldürürken kar yağışının zamanı merak edilmeye başlandı. İşte bugünkü İstanbul hava durumu ve "İstanbul kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı...

• 27 Ocak 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Kar İstanbul'a çok yaklaştı. İstanbul'da sabah saatlerinde aralıksız yağmur yağarken kar yağışının saati araştırılmaya başlandı. İstanbullular yoğun şekilde "İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak?" sorusuna cevap arıyorlar. İşte İstanbul hava durumu...

2

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısı ile zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Trakya kesimi ile Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Çanakkale ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor." denildi.

3İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Profesörlüğü bıraktı bu işe başladı! İsrail'e kafa tuttu

Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira?

Son dakika haberleri: Marketlere yeni düzen geliyor!

200 gramı 2 bin lira! Dünyaca ünlü...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet