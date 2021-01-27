• 27 Ocak 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün İstanbul hava durumu...
İstanbul'da yağmur aralıksız devam ederken kar da kapıya dayanmış durumda... Yağışlar yüz güldürürken kar yağışının zamanı merak edilmeye başlandı. İşte bugünkü İstanbul hava durumu ve "İstanbul kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı...
• 27 Ocak 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
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Kar İstanbul'a çok yaklaştı. İstanbul'da sabah saatlerinde aralıksız yağmur yağarken kar yağışının saati araştırılmaya başlandı. İstanbullular yoğun şekilde "İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak?" sorusuna cevap arıyorlar. İşte İstanbul hava durumu...
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