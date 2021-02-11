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AA
• 11 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:

İzmir'de 2 katlı evde yangın! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

AA
• 11 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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Pirinççi Mahallesi Kızılkule Küme Evleri'nde Hatice Çevir'e ait iki katlı evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Hatice Çevir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevir'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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