• 21 Ocak 2021 - 11:18 • Son Güncelleme:
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu: 2021 JGK 5 bin uzman erbaş alımı şartları, başvuru kılavuzu ve boy-kilo tablosu için TIKLA!
Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 21 Ocak 2021 yani bugün başlıyor. Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacağı açıklandı. JGK 5 bin uzman erbaş alımı başvuru ekranı, kılavuzu ve şartları araştırılmaya başlandı. Peki JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? İşte Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı, kılavuzu ve kontenjanları...
• 21 Ocak 2021 - 11:18 • Son Güncelleme:
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Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda giriş koşulları ve başvuru şartları yer aldı. JGk 5 bin uzman erbaş alımı branşları açıklandı. Başvuru yapacak adaylar, şartları, başvuru ekranını ve kılavuzunu merak ediyorlar. 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları gerçekleştirilecek. Peki JGK uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı...
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JGK 5 BİN UZMAN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak, Jandarma branşından (Komando-Asayiş) başvuru yapacak adaylarda en az Ortaöğretim (Lise) mezuniyeti şartıaranmakta olup, tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir.
Diğer branşlar için ise Tablo-6’ da belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı aranacaktır.
c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,
g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [(01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil)] tarihleri arasında doğanlar)
ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 21 Ocak 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihinigösterir belgeyi yanında getireceklerdir. Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.<Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.
Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
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