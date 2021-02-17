• 17 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı...
Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak. Başvuruların üzerinden yaklaşık iki hafta geçerken gözler sonuç tarihinde... Her gün bir duyuru var mı diye merak edenler "Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? JGK sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt ararken az önce müjdeli haber geldi.
• 17 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş ilanı verdi. İlana binlerce kişi başvuru yaptı, şimdi dört gözle sonuçlar bekleniyor. Sonuçlar sonrası ise sınav süreci başlayacak. Şu sıralar adaylar ısrarla "Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? JGK sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularına yanıt arıyor.
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JGK UZMAN ERBAŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı.
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