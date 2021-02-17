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• 17 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı...

Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak. Başvuruların üzerinden yaklaşık iki hafta geçerken gözler sonuç tarihinde... Her gün bir duyuru var mı diye merak edenler "Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? JGK sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt ararken az önce müjdeli haber geldi.

• 17 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş ilanı verdi. İlana binlerce kişi başvuru yaptı, şimdi dört gözle sonuçlar bekleniyor. Sonuçlar sonrası ise sınav süreci başlayacak. Şu sıralar adaylar ısrarla "Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? JGK sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularına yanıt arıyor.

2JGK UZMAN ERBAŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

JGK UZMAN ERBAŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

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