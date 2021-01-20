• 20 Ocak 2021 - 17:10 • Son Güncelleme:
Kafeler ne zaman açılacak 2021? Mekanlar açılacak mı (restoranlar, kafeler ve lokantalar)?
Kafelerin açılıp açılmayacağı merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmak üzere çeşitli tedbirler alındı.Kafeler, restoranlar, lokantalar yani mekanlar paket servis ve belirlenen saatler gel al hizmeti verebiliyorlar. Kafeler, restoranlar ve mekanların açılacağı tarih merak konusu. Peki kafeler ne zaman açılacak 2021? İşte mekanlarla ilgili detaylar...
• 20 Ocak 2021 - 17:10 • Son Güncelleme:
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Kafeler ne zaman açılacak? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakası ilk kez mart ayında görüldü. Kafeler, restoranlar ve lokantalara koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalar getirildi. Kısıtlamalar sonrasında mekanların açılacağı tarih ise merak ediliyor. Peki 2021 kafeler, restoranlar, lokantalar, mekanlar açılacak mı? İşte son dakika gelişmeleri...
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