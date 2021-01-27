• 27 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
Kafeler ne zaman açılacak? 2021 restoranlar, mekanlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılıyor, tarih belli oldu mu?
Kafelerin faaliyet durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Dünyanın gündeminde koronavirüs salgını yer alıyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kafeler, restoranlar, lokantanlar ve mekanlara da uygulanıyor. Kısıtlamaların kalkacağı ve kafelerin açılacağı tarih merak konusu. Peki kafeler ne zaman açılacak? İşte kafeler, restoranlar, lokantalar yani mekanların durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri...
• 27 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
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