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• 27 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:

Kafeler ne zaman açılacak? 2021 restoranlar, mekanlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılıyor, tarih belli oldu mu?

Kafelerin faaliyet durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Dünyanın gündeminde koronavirüs salgını yer alıyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kafeler, restoranlar, lokantanlar ve mekanlara da uygulanıyor. Kısıtlamaların kalkacağı ve kafelerin açılacağı tarih merak konusu. Peki kafeler ne zaman açılacak? İşte kafeler, restoranlar, lokantalar yani mekanların durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

• 27 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
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Kafeler, koronavirüs salgını nedeniyle sipariş ve belirli saatlerde gel al hizmeti veriyor. Kafelerin açılacağı tarh ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Koronavirüs kısıtlamaları çeşitli alanlarda uygulanıyor. Peki kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar, kafeler, loktanlar ve mekanların açılacağı tarih açıklandı mı?

2KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK İŞTE MEKANLARIN DURUMU İLE İLGİLİ AYRINTILAR...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE MEKANLARIN DURUMU İLE İLGİLİ AYRINTILAR...

Kafelerin açılacağı tarih araştırılan konulardan biri. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında restoranların durumunun görüşüleceğini belirtti. Gözler kabine toplantısına çevrildi.

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KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE MEKANLARIN DURUMU İLE İLGİLİ AYRINTILAR...

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