Kafeler ne zaman açılacak 2021? Son dakika restoranlar, lokantalar ve mekanlar açılacak mı, hangi tarihte?

Kafeler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra restoranların açılacağı tarih merak konusu oldu. Kafeler, restoranlar ve lokantalar 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde hizmet veriyor. Saat 20.00'den 24.00'e kadar paket servis şeklinde hizmet veriyor. Peki kafeler ne zaman açılacak 2021?