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• 03 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:

Kafeler ne zaman açılacak 2021? Son dakika restoranlar, lokantalar ve mekanlar açılacak mı, hangi tarihte?

Kafelerin açılacağı tarih merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs kısıtlamaları kafeler, lokantalar, restoranlar ve mekanlar olmak üzere çeşitli alanlarda bulunuyor. Peki kafeler ne zaman açılacak 2021? İşte restoranlar ve mekanlarla ile ilgili ayrıntılar...

• 03 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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Kafeler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra restoranların açılacağı tarih merak konusu oldu. Kafeler, restoranlar ve lokantalar 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde hizmet veriyor. Saat 20.00'den 24.00'e kadar paket servis şeklinde hizmet veriyor. Peki kafeler ne zaman açılacak 2021?

2KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kafelerin açılacağı tarih belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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