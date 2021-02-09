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milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 15:26 • Son Güncelleme:

Kamera önünde striptiz yapıyordu... Cinayeti telefon uygulaması çözdü!

Alabama'da yaşayan bir adamın, hayatını para karşılığında kamera önünde soyunarak kazanan karısını öldürdüğü iddiasıyla cinayetle yargılandığı dava Pazartesi günü sonuçlandı. Davayı çözen ise, adamın akıllı telefonundaki bir uygulama oldu.

milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 15:26 • Son Güncelleme:
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13 Ocak 2018'de, 42 yaşındaki Kathleen Dawn 'Kat' West, eşiyle birlikte Calera'da yaşadığı evinin dışında, sabah 5 civarında çıplak halde bulundu. Yoldan geçen bir sürücü tarafından kısmen çıplak halde bulunan kadının kocası Jeffrey West, cinayetle suçlanarak tutuklandı.

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Yapılan otopsi sonrasında kadının kafasına içki şişesi vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Karısını vahşice öldürmekle suçlanan Jeffrey West'in cinayet davası Kasım ayında başladı. Savcılar Shelby İlçe Mahkemesi'nde görülen davanın açılış konuşmalarında, Jeffrey ile karısının, cinayetten önce birkaç kez tartıştıklarını anlattı.

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Jeffrey West'in avukatı John Charles Robbins ise, Kat'in sarhoş olduğunu ve öldüğü gece düşüp kafasını çarptığını savundu. Kat, "Kitty Kat West" adıyla tanındığı ve kendi müstehcen fotoğraflarını yayınladığı abonelik sistemiyle çalışan bir web sitesinde çalışıyordu.

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Kat, Twitter ve Instagram hesapları üzeirnden de cesur fotoğraflarını paylaşıyor ve takipçilerini ücretli yetişkin içerikli web sitesine yönlendiriyordu. Kat'in kocasının avukatı Robbins, kadının otopsi raporuna dayanarak Kat’in ölüm nedeninin künt travma olduğunu savundu.

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Ayrıca Kat'in ölüm anında kandaki alkol alkol oranının en az 0,23; yani yasal sınırın üç katı olduğunu ileri sürdü. West'in avukatı John Charles Robbins, "Çok eminiz ki, davadaki tüm delilleri duyduğunuzda ortada cinayet olmadığı sonucuna varacaksınız" dedi ve ekledi: "Cinayet yok. Jeff suçlu değil."

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Avukat Robbins, o akşam Jeffrey'nin karısının web sitesine yüklemesi için fotoğraflarını çektiğini ve aralarında kavga veya tartışma yaşanmadığını ileri sürdü. Robbins, "Evet, Kat'in bir web sitesi vardı. Çıplak pozlar verdi. Jeff de, karısının ne yaptığının tamamen farkındaydı ve ona yardım etti" diye ekledi.

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Savcı Daniel McBrayer ise, Jeff'in karısını öldürdüğünü ve cam içki şişesiyle kafasına vurduğunu iddia etti. Salı günü, dokuz kadın, üç erkek ve bir yedek üyeden oluşan jüri, verilen ifadeleri dinledi.

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Kat'in cansız bedenini gördüğünü bildirmek için 911'i arayan genç bir kadın, görevliye kurbanın evinde, pencerenin önünde defalarca ileri geri dolaşan bir adam gördüğünü söyledi. McBrayer açılış konuşmalarında, kanıtların Jeff ve Kat West'in ölümünden önce pek çok kez tartıştıklarını gösterdiğini belirtti.

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Savcılık, davadaki kanıtların West'in karısına kaç kez vurduğunu göstereceğini ve cinayette kullanıldığına inanılan likör şişesinde parmak izlerinin bulunduğunu söyledi. Söz konusu şişede Kat'in kanı da bulundu.

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ABD'nin konuştuğu dava, Pazartesi günü sonuçlandı. Olay yeri araştırmacısı, 42 yaşındaki karısını şişeyle döverek öldürdüğü için 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şüpheli, uyuduğunu iddia ettiği anda, akıllı telefonunun sağlık uygulamasının 18 adım attığını kanıtlaması üzerine suçlu bulunarak hapse atıldı.

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Eğitimli bir olay yeri araştırmacısı olan 47 yaşındaki William Jeffrey West, eşi Kathleen Dawn West'in 2018 yılındaki şüpheli ölümünden üç yıl sonra, Pazartesi günü duruşmada suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.

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West, karısının hayatını kaybettiği gün akşam 22:30'da yattığını ve karısının ertesi sabah öldürüldüğünü öğrendiğini iddia etti. Ancak savcılar jüriye West'in iddialarıyla çelişen kanıtlar sundu.

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Akıllı telefonun sağlık uygulamasından alınan verilerin, uyuduğunu iddia ettiği 23.03 ile 23.10 saatleri arasında 18 adım attığını ortaya çıkardı. West, bu bilgi ışığında jüri tarafından mahkum edildi.

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Adamın annesi Sue West ve tutuklanmasından bu yana damadını alenen destekleyen kayınvalidesi Nancy Martin, damadı aleyhindeki kararın tam bir şok etkisi yarattığını söyledi. Martin, "Biz kızımızı kaybettik. Kızlarının babalarını kaybetmesine gerek yok" dedi.

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Yargıç, duruşma sırasında çiftin 15 yaşındaki kızı Logan West'in babasının serbest bırakılması talebini reddetti. Logan, yargıca "O her zaman dünyaya karşı benim kalkanım oldu" dedi ve ekledi: "Lütfen bana babamı bir an önce geri verin."

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