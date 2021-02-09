milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 15:26 • Son Güncelleme:
Kamera önünde striptiz yapıyordu... Cinayeti telefon uygulaması çözdü!
Alabama'da yaşayan bir adamın, hayatını para karşılığında kamera önünde soyunarak kazanan karısını öldürdüğü iddiasıyla cinayetle yargılandığı dava Pazartesi günü sonuçlandı. Davayı çözen ise, adamın akıllı telefonundaki bir uygulama oldu.
milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 15:26 • Son Güncelleme:
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13 Ocak 2018'de, 42 yaşındaki Kathleen Dawn 'Kat' West, eşiyle birlikte Calera'da yaşadığı evinin dışında, sabah 5 civarında çıplak halde bulundu. Yoldan geçen bir sürücü tarafından kısmen çıplak halde bulunan kadının kocası Jeffrey West, cinayetle suçlanarak tutuklandı.
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Yapılan otopsi sonrasında kadının kafasına içki şişesi vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Karısını vahşice öldürmekle suçlanan Jeffrey West'in cinayet davası Kasım ayında başladı. Savcılar Shelby İlçe Mahkemesi'nde görülen davanın açılış konuşmalarında, Jeffrey ile karısının, cinayetten önce birkaç kez tartıştıklarını anlattı.
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Ayrıca Kat'in ölüm anında kandaki alkol alkol oranının en az 0,23; yani yasal sınırın üç katı olduğunu ileri sürdü. West'in avukatı John Charles Robbins, "Çok eminiz ki, davadaki tüm delilleri duyduğunuzda ortada cinayet olmadığı sonucuna varacaksınız" dedi ve ekledi: "Cinayet yok. Jeff suçlu değil."
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Avukat Robbins, o akşam Jeffrey'nin karısının web sitesine yüklemesi için fotoğraflarını çektiğini ve aralarında kavga veya tartışma yaşanmadığını ileri sürdü. Robbins, "Evet, Kat'in bir web sitesi vardı. Çıplak pozlar verdi. Jeff de, karısının ne yaptığının tamamen farkındaydı ve ona yardım etti" diye ekledi.
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Kat'in cansız bedenini gördüğünü bildirmek için 911'i arayan genç bir kadın, görevliye kurbanın evinde, pencerenin önünde defalarca ileri geri dolaşan bir adam gördüğünü söyledi. McBrayer açılış konuşmalarında, kanıtların Jeff ve Kat West'in ölümünden önce pek çok kez tartıştıklarını gösterdiğini belirtti.
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ABD'nin konuştuğu dava, Pazartesi günü sonuçlandı. Olay yeri araştırmacısı, 42 yaşındaki karısını şişeyle döverek öldürdüğü için 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şüpheli, uyuduğunu iddia ettiği anda, akıllı telefonunun sağlık uygulamasının 18 adım attığını kanıtlaması üzerine suçlu bulunarak hapse atıldı.
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