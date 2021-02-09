Kamera önünde striptiz yapıyordu... Cinayeti telefon uygulaması çözdü!

Avukat Robbins, o akşam Jeffrey'nin karısının web sitesine yüklemesi için fotoğraflarını çektiğini ve aralarında kavga veya tartışma yaşanmadığını ileri sürdü. Robbins, "Evet, Kat'in bir web sitesi vardı. Çıplak pozlar verdi. Jeff de, karısının ne yaptığının tamamen farkındaydı ve ona yardım etti" diye ekledi.