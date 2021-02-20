DHA
• 20 Şubat 2021 - 16:56 • Son Güncelleme:
Kartepe'de hareketli gün! 20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı
Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi’nde yaklaşık 20 metre yükseklikten karların üzerine düşüp, mahsur kalan Kuveyt uyruklu A.A., Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan A.A., oteline döndü. Öte yandan jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kartepe kayak merkezinde bulunan otele rezervasyonu olmayanların ve kar lastiği bulunmayan araçların çıkışına izin vermiyor. Otele rezervasyon yaptıranlar ise, güneşli havada kayak ve snowboard yapıp, kar motorlarıyla gezdi. Jandarma ekipleri ve otelin özel güvenlik görevlileri sık sık megafonlarla anons yaparak sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.
DHA
• 20 Şubat 2021 - 16:56 • Son Güncelleme:
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Başiskele ilçesinde bir otelde kaldığı öğrenilen Kuveyt uyruklu A.A., kayak yapmak için dün öğle saatlerinde bir arkadaşıyla Kartepe Kayak Merkezi'ne gitti. A.A, kayak yaptığı sırada pistten çıkıp yaklaşık 20 metre yükseklikten karla kaplı ormanlık alana düşüp, mahsur kaldı.
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‘FIRSAT BULDUKÇA KARTEPE'YE ÇIKIYORUZ’
Fırsat buldukça Kartepe’ye çıktıklarını söyleyen Fahriye Esen, “Kocaeli’de yaşadığımız için sık sık Kartepe’ye çıkıyoruz. Kayak yaparken de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Buranın şahane bir atmosferi var. Çok keyif alıyoruz” dedi.
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‘KORONA ŞARTLARI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’
İstanbul’dan hafta sonu kalmak için geldiğini ifade eden Miray Akkoyun, “Acemi bir kayakçıyım ve arkadaşlarımın desteğiyle burada kayak öğreniyorum ve eğleniyoruz. Burada hijyen kurallarına da uyuluyor. Bu hafta az bir yoğunluk var. Korona şartları benim için çok önemli” ifadelerini kullandı.
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Kartepe’de ağaçlar altında kaymaktan keyif aldığını söyleyen Ece Felamur, “Kar yağdığında hafta sonu gelmeye çalışıyoruz. Günübirlik gelemediğimiz için hafta sonu kalmalı geldik. Geçen yıl neredeyse her hafta geldik. Ağaçlar arasında kaymaktan çok keyif alıyorum. Ağaç altında kayılabilecek bir Kartepe bir de Kars var” diye konuştu.
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KARTEPE YOLUNDA JANDARMADAN SIKI DENETİM
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartepe’de jandarma kuş uçurtmuyor. Ekipler, Maşukiye’den başlayıp otel bölgesine kadar 18 kilometrelik alanda denetim yapıyor. Başka otellerde kalan ve Kartepe otelinde rezervasyonu olmayanlar ve kar lastiği bulunmayan araçlar geri çevriliyor.
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‘JANDARMA BİZİ GERİ ÇEVİRDİ’
Kayak yapmak için Kartepe’ye çıkmak istediklerini söyleyen Yusuf Yılmaz, “Maşukiye bölgesinde bir otelde konaklıyoruz. Kayak yapmak için zirveye çıkmak istedik. Jandarmalar bizi yukarıya bırakmadı. Kartepe’de rezervasyonu olmayanları kesinlikle çıkmasına izin vermiyorlar. Biz de aşağıya ineceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.
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