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DHA
• 20 Şubat 2021 - 16:56 • Son Güncelleme:

Kartepe'de hareketli gün! 20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı

Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi’nde yaklaşık 20 metre yükseklikten karların üzerine düşüp, mahsur kalan Kuveyt uyruklu A.A., Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan A.A., oteline döndü. Öte yandan jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kartepe kayak merkezinde bulunan otele rezervasyonu olmayanların ve kar lastiği bulunmayan araçların çıkışına izin vermiyor. Otele rezervasyon yaptıranlar ise, güneşli havada kayak ve snowboard yapıp, kar motorlarıyla gezdi. Jandarma ekipleri ve otelin özel güvenlik görevlileri sık sık megafonlarla anons yaparak sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

DHA
• 20 Şubat 2021 - 16:56 • Son Güncelleme:
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Başiskele ilçesinde bir otelde kaldığı öğrenilen Kuveyt uyruklu A.A., kayak yapmak için dün öğle saatlerinde bir arkadaşıyla Kartepe Kayak Merkezi'ne gitti. A.A, kayak yaptığı sırada pistten çıkıp yaklaşık 20 metre yükseklikten karla kaplı ormanlık alana düşüp, mahsur kaldı.

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İhbar üzerine harekete geçen, Jandarma Arama Kurtarma Timi, kar motorlarıyla bölgeye giderek, A.A.'yı kurtardı. Sağlık durumu iyi olan A.A., oteline döndü.

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İstanbul’a yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kartepe kayak merkezinde yaklaşık 1 metre kar var. Hafta sonu kısıtlama olmasına rağmen otele rezervasyon yaptıranlar, güneşli havada kayak ve snowboard yapıp, kar motorlarıyla gezdi.

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Jandarma ekipleri ve otelin özel güvenlik görevlileri sık sık megafonlarla anons yaparak sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

6‘FIRSAT BULDUKÇA KARTEPEYE ÇIKIYORUZ’

‘FIRSAT BULDUKÇA KARTEPE'YE ÇIKIYORUZ’

Fırsat buldukça Kartepe’ye çıktıklarını söyleyen Fahriye Esen, “Kocaeli’de yaşadığımız için sık sık Kartepe’ye çıkıyoruz. Kayak yaparken de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Buranın şahane bir atmosferi var. Çok keyif alıyoruz” dedi.

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İstanbul’dan kayak yapmaya geldiğini belirten Arda Akduman, “Kış sporları açısından burası benim gelişmemi sağladı. Sis yok, hava da çok güzel. Dün sis olduğu için kayak yapamadım. Burası beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

8‘KORONA ŞARTLARI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

‘KORONA ŞARTLARI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

İstanbul’dan hafta sonu kalmak için geldiğini ifade eden Miray Akkoyun, “Acemi bir kayakçıyım ve arkadaşlarımın desteğiyle burada kayak öğreniyorum ve eğleniyoruz. Burada hijyen kurallarına da uyuluyor. Bu hafta az bir yoğunluk var. Korona şartları benim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

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Kartepe’de ağaçlar altında kaymaktan keyif aldığını söyleyen Ece Felamur, “Kar yağdığında hafta sonu gelmeye çalışıyoruz. Günübirlik gelemediğimiz için hafta sonu kalmalı geldik. Geçen yıl neredeyse her hafta geldik. Ağaçlar arasında kaymaktan çok keyif alıyorum. Ağaç altında kayılabilecek bir Kartepe bir de Kars var” diye konuştu.

10KARTEPE YOLUNDA JANDARMADAN SIKI DENETİM

KARTEPE YOLUNDA JANDARMADAN SIKI DENETİM

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartepe’de jandarma kuş uçurtmuyor. Ekipler, Maşukiye’den başlayıp otel bölgesine kadar 18 kilometrelik alanda denetim yapıyor. Başka otellerde kalan ve Kartepe otelinde rezervasyonu olmayanlar ve kar lastiği bulunmayan araçlar geri çevriliyor.

11‘JANDARMA BİZİ GERİ ÇEVİRDİ’

‘JANDARMA BİZİ GERİ ÇEVİRDİ’

Kayak yapmak için Kartepe’ye çıkmak istediklerini söyleyen Yusuf Yılmaz, “Maşukiye bölgesinde bir otelde konaklıyoruz. Kayak yapmak için zirveye çıkmak istedik. Jandarmalar bizi yukarıya bırakmadı. Kartepe’de rezervasyonu olmayanları kesinlikle çıkmasına izin vermiyorlar. Biz de aşağıya ineceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

12‘KAYAK YAPAMADAN GERİ DÖNECEĞİZ’

‘KAYAK YAPAMADAN GERİ DÖNECEĞİZ’

İzin belgeleri olmadığı için Kartepe’ye çıkamadıklarını belirten Ramazan Keskin ise, “Kartepe’nin girişindeki bir otelde kalıyoruz. Kartepe’ye kayak yapmak için çıkmak istedik. Rezervasyonumuz aşağıdaki otelde olduğu için yukarıya çıkmamıza jandarma ekipleri izin vermiyor. İzin belgemizin sadece kaldığımız otel ve çevresi için geçerli olduğunu söylediler ve mecburen geri döneceğiz.” diye konuştu.

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