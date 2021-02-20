Kartepe'de hareketli gün! 20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı

‘KAYAK YAPAMADAN GERİ DÖNECEĞİZ’ İzin belgeleri olmadığı için Kartepe’ye çıkamadıklarını belirten Ramazan Keskin ise, “Kartepe’nin girişindeki bir otelde kalıyoruz. Kartepe’ye kayak yapmak için çıkmak istedik. Rezervasyonumuz aşağıdaki otelde olduğu için yukarıya çıkmamıza jandarma ekipleri izin vermiyor. İzin belgemizin sadece kaldığımız otel ve çevresi için geçerli olduğunu söylediler ve mecburen geri döneceğiz.” diye konuştu.