DHA
• 07 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
Baraj suyu çekilince ortaya çıktı
Kayseri'de, Yamula Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski Taşhan Mahallesi'ndeki mezarlık ve evler ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinden Abdullah Özdemir (66) "Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor" dedi.
DHA
• 07 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
1
Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı projesi kapsamında 6 kilometre uzaklıktaki alana taşındı.
3
9