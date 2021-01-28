DHA
• 28 Ocak 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'da yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi. 8 katlı binanın bodrum katına baskın yapan polis ekipleri koçbaşıyla kırarak içeri girdi. 50 kişiye ceza kesilirken bodrum kat mühürlendi.
DHA
• 28 Ocak 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:
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Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı.
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