DHA
• 11 Şubat 2021 - 09:10 • Son Güncelleme:
Metrobüsten inen kadına taciz iddiası
Beylikdüzü'nde metrobüsten inen kadını takip ederek cep telefonu ile görüntülediği iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından fark edilerek tartaklandıktan sonra polise teslim edildi.
DHA
• 11 Şubat 2021 - 09:10 • Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü'ndeki Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağında meydana geldi. Metrobüsten inen bir kadını takip eden kimliği açıklanmayan bir kişi iddiaya göre onu cep telefonu ile görüntülemeye başladı.
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