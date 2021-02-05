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DHA
• 05 Şubat 2021 - 17:49 • Son Güncelleme:

Munzur Dağları'nda moda çekimi

Tunceli'de, bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline gelen ve gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinden temizlenen Munzur Dağları, profesyonel fotoğraf sanatçıları ve modacılar tarafından doğal stüdyo gibi kullanılmaya başlandı. Moda çekimi için Tunceli'ye gelen ve 'The Miss Globe' güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, "İnsanların bölgeye karşı ön yargıları var. Ön yargıları kırabilmek adına böyle bir işe girdik. Burada terör yok. Burada huzur, moda, barış ve sanat var. Bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını düşünüyorum" dedi.

DHA
• 05 Şubat 2021 - 17:49 • Son Güncelleme:
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