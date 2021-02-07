Müşterisi ayağına geliyor! Kilosu 15 lira...

Günlük 40 litre süt sağıyorum. Ailemiz için büyük bir gelir kapısı. Bazı kronik hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Müşterilerimiz gelip evden alıyorlar, gerekirse biz de gönderiyoruz. Tesisimizi daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Severek bakıyoruz. Yaz aylarında yaylalara çıkarak meralarda otlatıyoruz. Çok verimli bir hayvan olduğu için sadece bu yönde hayvancılık yapıyoruz."