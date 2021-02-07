DHA
• 07 Şubat 2021 - 15:18 • Son Güncelleme:
Müşterisi ayağına geliyor! Kilosu 15 lira...
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı.
DHA
• 07 Şubat 2021 - 15:18 • Son Güncelleme:
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Andırın kırsalındaki Altınyayla Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Hidayet Cura Çifti, sütünü ve yoğurdunu satarak geçimlerini sağlamak için 2018'de Andırın Orman İşletme Şefliği'ne müracaat ederek manda almak istediklerini söyledi.
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"TESİSİMİZİ GENİŞLETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Hidayet Cura ise manda sütünün kilosunu 10, yoğurdun kilosunu ise 15 liradan sattıklarını belirterek şunları söyledi: "Ailemizle birlikte mandalara bakıyoruz. İnek bakmaktan daha kolay, soğuğa dayanıklı bir hayvan, çabuk hasta olmuyor. Sütü ve yoğurdu pahalı bir hayvan ama yine de taleplere yetişemiyoruz.
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Günlük 40 litre süt sağıyorum. Ailemiz için büyük bir gelir kapısı. Bazı kronik hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Müşterilerimiz gelip evden alıyorlar, gerekirse biz de gönderiyoruz. Tesisimizi daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Severek bakıyoruz. Yaz aylarında yaylalara çıkarak meralarda otlatıyoruz. Çok verimli bir hayvan olduğu için sadece bu yönde hayvancılık yapıyoruz."
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