AA
• 19 Şubat 2021 - 13:16 • Son Güncelleme:
Ölen köpeğini kalbine gömüp, yaşamını sokak hayvanlarına adadı
Kışı İstanbul'da yaz aylarını ise Elazığ'ın Keban ilçesinin Nimri köyünde geçiren Hüseyin Turan, Sunny isimli köpeğini kanserden kaybettikten sonra 50 kedi ve köpeğin bakımı için iki yıldır köyden ayrılmıyor. Hüseyin Turan: "Kışın köyde kimse kalmıyor. Yalnızlıktan hayvanlar aç kalıyor. Sırf hayvanlar için kışın köyde kalıyorum"
AA
• 19 Şubat 2021 - 13:16 • Son Güncelleme:
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Elazığlı Hüseyin Turan sahiplendiği köpeğini kanserden kaybettikten sonra yaşamını sokak hayvanlarına adadı. Kışı İstanbul'da yaz aylarını ise memleketi Elazığ'ın Keban ilçesinin Nimri köyünde geçiren, 2 çocuk babası emekli Turan (76), Sunny adını verdiği ve çok sevdiği köpeğini 6 yıl önce kanserden kaybetti.
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12 yıl boyunca gözü gibi baktığı ve hiç yanından ayırmadığı köpeğini kaybettikten sonra köydeki hayvanların bakımını üstlendiğini dile getiren Turan, "Sunny'den sonra diğer hayvanları da sevmeye başladım. Onunla başlayan hayvan sevgisi bende devam ediyor. Bütün hayvanları, doğayı seven birisi oldum." dedi.
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