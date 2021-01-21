Parklarda ve havuzlarda kıyafetsiz dolaşıyorlar

Saunalarda kadın ya da erkek gibi bir ayrım yapılmıyor ve herkes çıplak olarak burayı kullanabiliyor. Almanya’nın Harz dağları bölgesinde doğada çıplak yürüyüş yapabileceğiniz bir trekking parkuru da bulunuyor. Almanya halkı için bu şekilde güneşlenmek, yürümek ya da yüzmek adeta bir tutku. Bunun utanılacak bir şey olduğunu da düşünmüyorlar.