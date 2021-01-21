GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 21 Ocak 2021 - 02:20 • Son Güncelleme:
Parklarda ve havuzlarda kıyafetsiz dolaşıyorlar
Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olan Almanya, Türklerin de yoğunlukta yaşadığı yerler arasında. Müzeleri, doğası ve tarihi mekanlarıyla her yıl binlerce turist bu güzel ülkeyi ve şehirlerini görebilmek için akın ediyor. Yalnız, ülkenin ilginç bir özelliği var. Almanya’da ‘kıyafetsiz’ olma düşüncesi normal karşılanıyor ve insanlar kamuya açık yerlerde de çıplak dolaşabiliyorlar.
GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 21 Ocak 2021 - 02:20 • Son Güncelleme:
3
5
7
9
11