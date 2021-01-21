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GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 21 Ocak 2021 - 02:20 • Son Güncelleme:

Parklarda ve havuzlarda kıyafetsiz dolaşıyorlar

Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olan Almanya, Türklerin de yoğunlukta yaşadığı yerler arasında. Müzeleri, doğası ve tarihi mekanlarıyla her yıl binlerce turist bu güzel ülkeyi ve şehirlerini görebilmek için akın ediyor. Yalnız, ülkenin ilginç bir özelliği var. Almanya’da ‘kıyafetsiz’ olma düşüncesi normal karşılanıyor ve insanlar kamuya açık yerlerde de çıplak dolaşabiliyorlar.

GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 21 Ocak 2021 - 02:20 • Son Güncelleme:
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Ülkedeki spa merkezleri, spor salonları, parklar, göller veya havuzlarda insanların çıplak dolaştığını, yüzdüğünü ya da güneşlendiğini görebilirsiniz.

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Almanya’da bu akım 19.yüzylın sonlarına doğru başladı. Almanlar, çıplak güneşlenme, yüzme ve spor yapmanın sağlıklı olduğunu düşünüyorlardı.

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Tüberküloz ve romatizma gibi hastalıkların tedavisinin de yine egzersiz ve güneşlenmeden geçtiğine inanılıyordu. FKK, kısaca kıyafetsiz olma kültürü, Doğu Almanya’da güçlü bir gelenek halini aldı.

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İlk FKK kültürü, 1989 yılında kurulmuş ve sağlıklı olma fikriyle başlayan bir hareketti. Bu kültür özellikle Berlin, Batı ve Baltık Denizi civarında hızla yayıldı.

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20.yy’da bu hareket büyük şehirlerden kasabalara da girdi ve giyilen korselerden kurtulup daha özgür ve sağlıklı nefes alabilmenin bir yolu haline geldi.

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Bu hareket, sağlıklı yaşam, insanların bedenlerinin ötekileştirilmemesi ve eşitsizlikten uzaklaştırma ile ilgiliydi. İçerisinde cinsellik barındırmayan bu kültür, kendini sosyal kısıtlamalardan kurtarmak ve giysilerden kurtulmakla ilgiliydi.

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Almanya ilk çıplaklar plajını Sylt adasında kurdu. Bu akım giderek diğer ülkelere de yayıldı. 1960’larda Fransa’nın Cap d'Agde kasabasını ziyaret edenlerin büyük bir kısmını Almanlar oluşturuyordu.

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Bu kasaba, sokaklarda ya da plajda insanların kıyafetsiz dolaşmalarına izin veriyor. Almanya’da kıyafetsiz dolaşabileceğiniz yerler, tabelalar ile belirlenmiş.

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Almanya’da oldukça fazla çıplaklar plajı ve kamp alanı bulunuyor. Bu alanlar dışında kıyafetsiz dolaşmanıza izin verilmiyor. Belirlenmiş alanlarda dahi olsanız, kimseyi rahatsız etmemek en önemli kurallardan biri olarak görülüyor.

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Almanya’nın en popüler şehirlerinden Münih ve Berlin’de de az da olsa park ve bahçelerde çıplak güneşlenen insanlar hala mevcut. Yasak olan yerlerde, eğer kimse rahatsız olmuyor ve rahatsız edilmiyorsa herhangi bir müdahale yapılmıyor.

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Saunalarda kadın ya da erkek gibi bir ayrım yapılmıyor ve herkes çıplak olarak burayı kullanabiliyor. Almanya’nın Harz dağları bölgesinde doğada çıplak yürüyüş yapabileceğiniz bir trekking parkuru da bulunuyor. Almanya halkı için bu şekilde güneşlenmek, yürümek ya da yüzmek adeta bir tutku. Bunun utanılacak bir şey olduğunu da düşünmüyorlar.

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