Regaip Kandili mesajları için TIKLA 2021! Dualı, resimli kutlama sözleri burada! İşte Regaip Kandili en güzel, öz ve yeni mesajları ile sözleri...

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…

Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun.

