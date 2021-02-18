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• 18 Şubat 2021 - 09:49 • Son Güncelleme:

Regaip Kandili tesbihleri 2021! İşte Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alıyor. Regaip Kandili bu sene 18 Şubat tarihinde idrak edilecek. Yılın ilk kandiline yaklaşırken Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler merakla araştırılıyor. Peki Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler 2021? İşte Regaip Kandili zikirleri...

• 18 Şubat 2021 - 09:49 • Son Güncelleme:
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Regaip Kandili çekilecek tesbihleri merak ediliyor. Müslüman aleminde kandiller dualar edilerek ve ibadetlerle geçiriliyor. Üç aylar içerisinde yer alan Regaip Kandili yarın idrak edilecek. Kandile kısa bir süre kala çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılıyor. İşte Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2021...

2REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

3REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ...

REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ...

"Lâ ilâhe illallah",
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",
"Estağfirullah",
"Sübhànallah",
"Elhamdülillâh",
"Allahu ekber",
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",
"Allah" (C.C)
ÜÇ AYLAR DUASI
Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır."Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

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