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HaberlerGündem Haberleri Son dakika: 30-31 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek?
• 27 Ocak 2021 - 11:38 • Son Güncelleme:

Son dakika: 30-31 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek?

Corona virüs pandemisi nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları Kış aylarının gelmesi artan vaka sayılarının ardından yeniden hayatımıza girmişti. Aralık ayı başından bu yana 81 ilde uygulanmaya devam eden hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Peki 30-31 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman kaldırılacak?

• 27 Ocak 2021 - 11:38 • Son Güncelleme:
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Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürelerin artmasına bağlı olarak vaka sayıları hızla yükselmişti. Bilinçsizce yapılan dost akraba ziyaretlerinde ile bir köyün tamamı veya 15-20 kişilik grupların aynı anda covid-19'a yakalandıklarını görmüştük. Bu artışların ardından alınan kararlar ile hafta sonu ve hafta içi olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulanmaya başlanmıştı. Peki Sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

230-31 OCAK (HAFTA SONU) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI

30-31 OCAK (HAFTA SONU) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

30-31 Ocak tarihinde de sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanmaya devam edecek. Hafta sonu ve hafta sonu yasakların tamamen kaldırılması için aşılamanın 15 milyonu geçmesi veya vaka sayılarının Türkiye geneli 1000'li sayıların altına inmesi gerektiği geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu Üyesi tarafından ifade edilmişti.

3HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşam saat 21:00'da başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor. 

4HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21:00'da başlıyor sabah 05:00'da sona eriyor. 

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