Son dakika: 30-31 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürelerin artmasına bağlı olarak vaka sayıları hızla yükselmişti. Bilinçsizce yapılan dost akraba ziyaretlerinde ile bir köyün tamamı veya 15-20 kişilik grupların aynı anda covid-19'a yakalandıklarını görmüştük. Bu artışların ardından alınan kararlar ile hafta sonu ve hafta içi olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulanmaya başlanmıştı. Peki Sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?