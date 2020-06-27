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AA
• 27 Haziran 2020 - 09:32 • Son Güncelleme:

Son dakika... 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Gelen son dakika haberine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 15.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

AA
• 27 Haziran 2020 - 09:32 • Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki, kısıtlama hangi saatler arasında uygulanacak, kimler muaf, nereler açık olacak? İşte tüm detaylar...

2Hangi saatler arasında kısıtlama uygulanıyor

Hangi saatler arasında kısıtlama uygulanıyor?

81 ilde bugün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

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Sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

4Bilet almış olanlar kısıtlamadan muaf mı

Bilet almış olanlar kısıtlamadan muaf mı?

Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

5Kırtasiyeler açık olacak mı

Kırtasiyeler açık olacak mı?

YKS’nin yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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