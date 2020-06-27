Son dakika... 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Hangi saatler arasında kısıtlama uygulanıyor? 81 ilde bugün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.