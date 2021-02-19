AA/Reuters
• 19 Şubat 2021 - 14:06 • Son Güncelleme:
Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Merakla bekleniyordu piyasaya çıktı
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Japon otomotiv üreticisi Nissan'ın c-segment SUV modeli Qashqai yenilendi. 2007 yılından bu yana Avrupa'da 3 milyon adet satılan Qashqai, öncüsüne göre daha büyük boyutları ile dikkat çekiyor.
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Honda açıklamasına göre, yeni nesil HR-V, 'e:HEV' hibrit güç aktarma sistemi ile yollara çıkıyor. Yüksek güç üretimine sahip, iki motorlu e:HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırıyor. Yeni Honda HR-V, önemli ölçüde iyileştirilmiş özgün konfor seviyesi, iç mekan genişliği ve coupe tarzıyla hem sportif bir görünüm hem de keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda'nın temiz tasarım felsefesine sahip olan yeni HR-V, Avrupa'da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.
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