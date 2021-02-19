Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Merakla bekleniyordu piyasaya çıktı

Açıklamaya göre, yeni nesil HR-V e: HEV, kompakt ve coupe esintisine sahip tasarımıyla son derece özgün bir SUV duruşu sergilerken Honda’nın en güncel modellerinde uyguladığı fonksiyonellik kavramlarını izleyerek sade ve modern tasarım felsefesini yansıtıyor. İddialı bir tasarıma sahip ön ızgarası ile dikkati çeken yeni HR-V’de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları HR-V’nin SUV görünümünü güçlendiriyor.