Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yasaklandı! 1 ay sonra...

Bu şekilde bildirimin en önemli sonucu ilgili işçinin işsizlik ödeneğinden yararlanma imkanının da ortadan kalkması oldu. Fakat ilgili işçilerin arabuluculuk sonunda tutulan tutanakta veya yargılama sonunda bu yönde bir davranışlarının bulunmadığı tespit edilirse, ilgili işçiler İŞKUR’a ve SGK’ya başvurduklarında hem işsizlik ödeneği bağlatabilirler hem de işverenler hakkında denetim yapılarak idari para cezası uygulanmasının önü açılabilir. Bu nedenle işverenler de ilgili duruma dayalı bildirim yaparken daha dikkatli davranmak zorundalar.