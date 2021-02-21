Son dakika: Cumhurbaşkanı Demirel'in şapkasını haczettirdi! Değerini verene satacak

Kendi bürosunda çelik kasanın içerisinde sakladığı fötr şapkayı zaman zaman çıkarıp tozunu alan ve bakımını yapan Korkmaz, 2014 yılında yaşamını yitiren babasının ve kendisinin Süleyman Demirel'e sevgisi nedeniyle şapkaya fiyat biçemiyor. 91 yaşında vefat eden Demirel'in bu şapkayı bir süreliğine kullandığını ve haczettiği iş adamına hediye ettiğini belirten Korkmaz, “Süleyman Demirel iyi bir siyasetçiydi. Kendisinden çok şey örnek aldım.