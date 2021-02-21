DHA
• 21 Şubat 2021 - 09:55 • Son Güncelleme:
Son dakika: Cumhurbaşkanı Demirel'in şapkasını haczettirdi! Değerini verene satacak
Antalya'da iş insanı Kamil Korkmaz, 50 bin liralık alacağı için 2013 yılında hacze gittiği bir depoda haczettirdiği 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e ait imzalı fötr şapkayı, değerini verene satabileceğini söyledi.
DHA
• 21 Şubat 2021 - 09:55 • Son Güncelleme:
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Korkmaz, kutuyu açtığında içerisinde 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendiyle özdeşleşen ve sürekli yanında taşıdığı fötr şapkalardan biriyle karşılaştı. İçine baktığında 'En iyi dileklerimle sevgi ve saygıyla. S. Demirel' el yazısını gören Korkmaz, şapkayı da haczetti. Daha sonra bu şapkayı alacağı üzerinden düşerek satın alan Kamil Korkmaz, 8 yıldır ona gözü gibi bakıyor.
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Kendi bürosunda çelik kasanın içerisinde sakladığı fötr şapkayı zaman zaman çıkarıp tozunu alan ve bakımını yapan Korkmaz, 2014 yılında yaşamını yitiren babasının ve kendisinin Süleyman Demirel'e sevgisi nedeniyle şapkaya fiyat biçemiyor. 91 yaşında vefat eden Demirel'in bu şapkayı bir süreliğine kullandığını ve haczettiği iş adamına hediye ettiğini belirten Korkmaz, “Süleyman Demirel iyi bir siyasetçiydi. Kendisinden çok şey örnek aldım.
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