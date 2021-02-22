• 22 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
Son dakika: Erdoğan'dan flaş talimat! Mantar gibi türediler...
Son dakika haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenleme talimatı verdiği faizsiz ev alma sisteminde şirketler mantar gibi türedi. WhatsApp gruplarından ‘altın günü’ benzeri ev satışı yapan firmalar bile var. Sektörde 1 milyarlık risk olduğu belirtiliyor.
• 22 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Faizsiz ev ve taşıt alma sistemi olarak bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleme talimatı verdiği sistemin ulaştığı rakamlar adeta dudak uçuklattı. Edinilen bilgilere göre, 2018'de sistemde 3 adet olan şirket sayısı Şubat 2021 itibarıyla 45'e ulaştı. Ciroları ise 4 milyar TL'ye yaklaştı. Ancak sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu rakamlar buzdağının görünen kısmı…
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WHATSAPP'TA GRUPLAR VAR
Zira 45 şirketin haricinde 60'a yakın da gayriresmi çalışan firma ve WhatsApp gruplarıyla yönetilen sayısı yüzleri geçen yapı var. Kadınlar arasındaki 'altın günleri'nin benzeri yapıların katılımcıları WhatsApp grupları üzerinden iletişim sağlıyor.
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EMLAKÇILAR DA YAPIYOR
Merdiven altı yapıların bir diğer önemli unsuru ise emlakçılar. Yüksek faiz nedeniyle ev almakta zorlanan vatandaşları bu yapılara yönlendiren emlakçıların bazıları kendi müşteri ağları üzerinden de bu organizasyonları kurmaya başladı.
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