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• 22 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:

Son dakika: Erdoğan'dan flaş talimat! Mantar gibi türediler...

Son dakika haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenleme talimatı verdiği faizsiz ev alma sisteminde şirketler mantar gibi türedi. WhatsApp gruplarından ‘altın günü’ benzeri ev satışı yapan firmalar bile var. Sektörde 1 milyarlık risk olduğu belirtiliyor.

• 22 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Faizsiz ev ve taşıt alma sistemi olarak bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleme talimatı verdiği sistemin ulaştığı rakamlar adeta dudak uçuklattı. Edinilen bilgilere göre, 2018'de sistemde 3 adet olan şirket sayısı Şubat 2021 itibarıyla 45'e ulaştı. Ciroları ise 4 milyar TL'ye yaklaştı. Ancak sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu rakamlar buzdağının görünen kısmı…

2WHATSAPPTA GRUPLAR VAR

WHATSAPP'TA GRUPLAR VAR

Zira 45 şirketin haricinde 60'a yakın da gayriresmi çalışan firma ve WhatsApp gruplarıyla yönetilen sayısı yüzleri geçen yapı var. Kadınlar arasındaki 'altın günleri'nin benzeri yapıların katılımcıları WhatsApp grupları üzerinden iletişim sağlıyor.

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Online sistemlerden canlı bağlantılarla çekilişler yapılıyor. Öne çıkan birkaç WhatsApp grubunun adları ise şöyle, "Bahçelievler Evim", "Bizim mahalle ev alıyor", "Komşu dayanışması".

4EMLAKÇILAR DA YAPIYOR

EMLAKÇILAR DA YAPIYOR

Merdiven altı yapıların bir diğer önemli unsuru ise emlakçılar. Yüksek faiz nedeniyle ev almakta zorlanan vatandaşları bu yapılara yönlendiren emlakçıların bazıları kendi müşteri ağları üzerinden de bu organizasyonları kurmaya başladı.

5RİSK 1 MİLYAR TLYİ BULUYOR

RİSK 1 MİLYAR TL'Yİ BULUYOR

Sabah'ın haberine göre, sistemde 1 milyar liraya ulaşan bir risk var. Düzenleme için düğmeye basılması kayıtışı pazarda endişe yaratmış durumda. Bazı katılımcılar yatırdıkları parayı geri çekme talebinde bulunmaya başladı.

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Ancak gerek sözleşmeler gerekse kayıtdışı firmaların ellerinde nakit olmaması buna imkân vermiyor. İstanbul'daki bazı emlak firmalarının katılımcı sayısı binlerle ifade ediliyor. Toplanan paraların bir kısmı reklama ya da ofise yatırılıyor.

7YASA TAM ZAMANINDA ÇIKIYOR

YASA TAM ZAMANINDA ÇIKIYOR

Yasanın çıkmasına öncülük eden isimlerden biri olan Fuzul Evim Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, düzenlemenin tam zamanında çıkacağını belirterek, "Biz 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Son üç yılda inanılmaz bir artış oldu.

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Şu an üç büyük şirket sektörün yüzde 95'ine hakim. Burada risk yok. Ama sisteme yeni giren yüzde 5'in disipline edilmesi ve kayıt dışı olanların temizlenmesi gerekiyor. Faizsiz konut ve araba edindiren şirketlere asgari 100 milyon lira sermaye şartı getiriliyor.

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Yeterli sermayesi olmayan firmalar satış yapamayacak. Böylece merdiven altı şirketler kapanacak. Biz yasanın uzun süredir çıkmasını istiyorduk" dedi.

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