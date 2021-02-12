milliyet.com.tr, AA
• 12 Şubat 2021 - 14:45 • Son Güncelleme:
Son dakika... Görüntü ortaya çıktı! Türk asıllı elit subay Deniz Arda...
Yaklaşık dört aydır kayıp olan İsveç ordusunun en önemli isimlerinden Deniz Arda'nın bir süpermarkette çekilmiş kaydı, medya tarafından manşetten verildi.
milliyet.com.tr, AA
• 12 Şubat 2021 - 14:45 • Son Güncelleme:
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Şimdiye kadar yayınlanan son görüntülerinde bir spor salonuna girerken görülüyordu ancak Türk asıllı elit subayın yer aldığı yeni bir İsveç'te bir numaralı gündem oldu.
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12 Kasım Perşembe günü Stockholm'ün Nacka bölgesinde 80 km'lik bir koşuya çıkacağı bilinen Türk asıllı subay Deniz Arda'dan bir daha haber alınamadı. 13 Kasım'dan bu yana kayıp olan Türk asıllı subay Deniz Arda'nın yeni görüntülerini TV3 kanalında yayınlanan 'Efterlyst-Aranıyor' isimli program ekrana getirdi.
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