milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 20:44 • Son Güncelleme:
Son dakika: Gözyaşlarına boğuldu! 'Kongre'nin en yoksul üyesi' herkesi hayrete düşürdü...
Dünya şimdi nefes kesen bir sürecin ardından, 'Kongre'nin en yoksul üyesi', ABD'nin 46'ncı başkanı olan Joe Biden'ın trajik hayatını konuşuyor. Henüz genç yaşlarda art arda korkunç acılar yaşadı, herkesin "artık bitti" dediği noktada kimsenin beklemediği şekilde ayağa kalktı. Başkanlık yemin töreninde "tek pişmanlığının" ne olduğunu söylerken gözyaşlarına boğulan Biden, tüm hayatı boyunca peşinden koştuğu rüyasını 78 yaşında gerçeğe çevirdi.
milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 20:44 • Son Güncelleme:
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Milyonlarca Amerikalı bu hafta Joe Biden'ın göreve başlamasını kutluyor, ancak yeni Başkan için bu bir yandan oldukça trajik bir olay.
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