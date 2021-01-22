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milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 20:44 • Son Güncelleme:

Son dakika: Gözyaşlarına boğuldu! 'Kongre'nin en yoksul üyesi' herkesi hayrete düşürdü...

Dünya şimdi nefes kesen bir sürecin ardından, 'Kongre'nin en yoksul üyesi', ABD'nin 46'ncı başkanı olan Joe Biden'ın trajik hayatını konuşuyor. Henüz genç yaşlarda art arda korkunç acılar yaşadı, herkesin "artık bitti" dediği noktada kimsenin beklemediği şekilde ayağa kalktı. Başkanlık yemin töreninde "tek pişmanlığının" ne olduğunu söylerken gözyaşlarına boğulan Biden, tüm hayatı boyunca peşinden koştuğu rüyasını 78 yaşında gerçeğe çevirdi.

milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 20:44 • Son Güncelleme:
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Milyonlarca Amerikalı bu hafta Joe Biden'ın göreve başlamasını kutluyor, ancak yeni Başkan için bu bir yandan oldukça trajik bir olay.

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Gençliğinden beri bu işi hayal eden Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolu kesinlikle kolay olmadı.78 yaşındaki ABD Başkanı, ilk karısının ve sevgili iki çocuğunun yasını tutarak hayatında dayanılmaz bir keder yaşadı.

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Trajedi ilk olarak Aralık 1972'de, tam Biden'ın siyasi kariyeri başlarken patlak verdi.ABD Delaware Senatörü seçildikten altı hafta sonra Biden, hayatını sonsuza dek değiştirecek bir telefon aldı.

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Joe'nun karısı Neilia ve üç çocukları Hunter, Beau ve 13 aylık Naomi, bir Noel ağacı almaya giderken trafik kazası geçirmişti. Neilia ve Naomi hayatını kaybederken, iki çocuk ağır şekilde yaralandı.

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Yıkılan Biden, oğullarının yanında olmak için evi Delaware'ye koştu.İlk içgüdüsü istifa etmek, siyasi kariyerini daha başlamadan bırakmak olsa da, Senato'daki yerini almaya ikna edildi.

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Hastanede oğullarının başucunda yemin etti ve sonraki 36 yıl boyunca her gece çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilmek için Delaware ile Washington arasında mekik dokudu.

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Biden, 2017 tarihli kitabı 'Bana Söz Ver Baba' adlı kitabında, "Acı… başlangıçta dayanılmaz görünüyordu ve iyileşmem uzun zaman aldı, ancak bu acı çetin sınavdan sağ çıktım" diye yazdı ve ekledi:

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"Çok fazla destekle bunu başardım, hayatımı ve ailemi yeniden inşa ettim." Ancak bu yaşayacağı son acı verici olay olmayacaktı.

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Biden Başkan Yardımcısıyken 2013 yılında oğlu Beau, "bir oryantasyon bozukluğu ve zayıflık nöbeti" geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorlar test yaptı ve kısa süre sonra herkesin korktuğu haberi doğruladı: Beau'da beyin tümörü vardı.

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O zaman 44 yaşında ve kendisi de bir baba olan Beau kemoterapi ve radyoterapi gördü ve bir süre kanseri stabil kaldı.

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Ancak glioblastoma olan tümörü özellikle agresif bir türdü ve semptomları kötüleşti.

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Beau, 46 yaşındayken 2015 yılında hayata gözlerini yumdu.

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Bir çocuğunu daha kaybetmiş olmanın kederiyle Biden, 2016'da Başkanlığa aday olmamaya karar verdi. Demokrat adaylığı peşinde koşmadı ve bunun yerine Hillary Clinton, Donald Trump'a karşı yarıştı.

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Birçoğu, Biden'ın son başkan olma şansından yani tüm siyasi kariyeri boyunca ulaşmaya çalıştığı hedeften vazgeçtiğini düşünüyordu.

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Ama son bir fırsatı vardı. 2020'de Biden Demokrat adaylığını kazandı ve görevdeki Donald Trump'a karşı yarıştı.2020 seçiminde, ABD tarihindeki en fazla oyla kazandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı oldu. Ancak Biden kaybettiklerini asla unutmadı.

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Biden yemin töreninden önceki son konuşmasında, merhum oğlu Beau'yu anarken gözyaşlarına boğuldu.

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Biden, evi olan Delaware eyaletinde şunları söyledi: "Bayanlar ve baylar, tek bir pişmanlığım var; o da Beau'nun burada olmaması.

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"Benim yerime onu başkan olarak tanıtmalıyız."

19KONGRENİN EN YOKSULU

'KONGRE'NİN EN YOKSULU'

Biden'ın anı kitabına göre, babası birçok işte başarısız olduğu için zengin birisi olarak büyümedi.Aile sonunda Delaware'ye yerleşti ve Biden, Claymont'taki prestijli Okçu Akademisi'ne katılmak için bir çalışma programını tamamladı.

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Daha sonra bir hukuk firmasında işe girdi ve seçilmiş en genç senatörlerden biri oldu.O sırada kendisinden “Kongre'deki en fakir adam” olarak bahsetti ve yılda yaklaşık 42 bin 500 dolarlık bir başlangıç ​​maaşı olduğunu söyledi.

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2009 yılında, senatörün maaşı 169 bin 300 dolardı. Başkan Obama’nın başkan yardımcısı olarak aldığı maaş yıllık ortalama 225 bin dolardı.

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Başkan yardımcılığından sonra serveti önemli ölçüde arttı, söylendiğine yaptığı konuşmalardan ve kitap turlarından milyonlarca dolar kazanıyordu.

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Aile ayrıca 2017 ile 2018 yılları arasında hayır kurumlarına 1 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

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ABD başkanı olarak Biden, yılda 400 bin dolar kazanacak.

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