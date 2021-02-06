SON DAKİKA HABERİ || 5 Şubat korona tablosu (güncel veriler)- bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı! Türkiye günlük koronavirüs son durum tablosu detayları...

Koronavirüs tablosu son durumu araştırılan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs tablosunda; korona vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı ve iyileşen hasta sayısı yer alıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan bilgiler günlük olarak açıklanıyor. Peki 5 Şubat koronavirüs tablosunda son durum nedir? İşte korona vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili son gelişmeler...