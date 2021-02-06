• 06 Şubat 2021 - 01:27 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA HABERİ || 5 Şubat korona tablosu (güncel veriler)- bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı! Türkiye günlük koronavirüs son durum tablosu detayları...
Koronavirüs tablosu verileri günlük olarak açıklanıyor. Türkiye'de ilk kez mart ayında görülmeye başlayan koronavirüs ile ilgili detaylar merak konusu. Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme sayfasında yer alıyor. Korona tablosu vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki 5 Şubat Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durumu nedir? İşte son dakika gelişmeleri...
• 06 Şubat 2021 - 01:27 • Son Güncelleme:
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