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• 23 Ocak 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Televizyon efsanesi Larry King hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre, ABD'nin ünlü televizyonu CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı (Larry King Live) televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, kariyeri boyunca başkanlar, dünya liderleri, Hollywood yıldızları, kraliyet ailesi ve spor yıldızlarıyla röportaj yapmıştı.

• 23 Ocak 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
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CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı Larry King Live adlı televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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50 binden fazla röportaja imza atan Larry King, üniversite eğitimi almamıştı. Kariyerine 1957'de Miami'de henüz 22 yaşında bir gençken başlayan King, yedi farklı kadınla sekiz kez evlenmişti.

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"Röportajın Muhammed Ali'si" olarak anılan King, altmış yılı aşkın bir süredir devam eden kariyeri boyunca başkanlar, dünya liderleri, Hollywood yıldızları, kraliyet ailesi ve spor yıldızlarıyla röportaj yapmıştı.

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Larry King'in rahat konuşma tarzı onu Richard Nixon'dan beri her Amerikan Başkanı ve First Lady'sinin karşısına oturtmayı başarmıştı. King'in röportaj yaptığı isimlerden bazıları şöyle sıralanıyor:

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Dalai Lama, Mikhail Gorbaçov, Eleanor Roosevelt, Bill Gates, Vladimir Putin, Margaret Thatcher, Marlon Brando, Mick Jagger, Michael Jordan, George Clooney, Lady Gaga, Bette Davis, Jackie Gleason, Al Pacino, Malcolm X, Monica Lewinsky, Audrey Hepburn, Sammy Davis Jr, Bob Hope, Martin Luther King Jr, Paul McCartney, Bobby Kennedy, Barbra Streisand Michael Jackson, Martha Stewart, Elizabeth Taylor ve Oprah Winfrey.

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1985 yılından beri CNN'de yayınlanan Larry King Live adlı programı sunan Larry King, kariyeri boyunca bir kez Emmy, iki kez Peabody ve on kez Cable ACE ödülü kazanmıştı.

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Mikrofon efsanesi olarak da anılan King, gecelik bir milyondan fazla izleyicisiyle CNN'in en çok izlenen ve en uzun soluklu programına imza atmıştı.

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19 Kasım 1933'te Brooklyn, New York'ta dünyaya gelen King'in gerçek adı Lawrence H. Zeiger idi. King, Rusya'dan göç eden Ortodoks Yahudi bir ailenin oğluyd. Annesi konfeksiyon işçisiydi ve babasının bir restoranı vardı.

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22 yaşındaki King, kendisini radyo spikerlerinden birine tanıtmak için cesaretini topladı ve sektöre nasıl girebileceği konusunda kariyer tavsiyesi istedi. King'e akıl veren spiker, büyüyen bir medya pazarının deneyimsiz yayıncılar için daha fazla fırsat sunduğu Miami'ye taşınmasını önerdi.

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King, bavulunu topladı, Florida'ya bir otobüs bileti aldı ve "kapıları çalmaya başladı." İlk önce temizlikçi olarak işe alınan King, işi canlı yayında pozisyon açıldığında ilk alacak olanın kendisinin olacağı şartıyla kabul etti.

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İlk iş fırsatı, radyo istasyonun disk jokeylerinden biri aniden işi bıraktıktan sonra ortaya çıktı. Yayına çıkmadan sadece birkaç dakika önce, Larry'nin patronu, hatırlaması daha kolay ve kulağa daha az 'etnik' gelen yeni bir sahne adı seçmesini istedi ve tecrübesiz Larry kendisi için 'King' soyadını seçti.

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İlk anonsunda King çekingen bir şekilde mikrofonu açtı ve 'Merhaba, benim adım Larry King. Hayatım boyunca radyoda olmak istedim. İşte buradayım ve korkuyorum. '

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Larry Zeiger, 1 Mayıs 1957'de Larry King oldu ve o günden itibaren konuşmayı asla bırakmadı.

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