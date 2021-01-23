• 23 Ocak 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Televizyon efsanesi Larry King hayatını kaybetti!
Son dakika haberine göre, ABD'nin ünlü televizyonu CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı (Larry King Live) televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, kariyeri boyunca başkanlar, dünya liderleri, Hollywood yıldızları, kraliyet ailesi ve spor yıldızlarıyla röportaj yapmıştı.
• 23 Ocak 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
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CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı Larry King Live adlı televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
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Dalai Lama, Mikhail Gorbaçov, Eleanor Roosevelt, Bill Gates, Vladimir Putin, Margaret Thatcher, Marlon Brando, Mick Jagger, Michael Jordan, George Clooney, Lady Gaga, Bette Davis, Jackie Gleason, Al Pacino, Malcolm X, Monica Lewinsky, Audrey Hepburn, Sammy Davis Jr, Bob Hope, Martin Luther King Jr, Paul McCartney, Bobby Kennedy, Barbra Streisand Michael Jackson, Martha Stewart, Elizabeth Taylor ve Oprah Winfrey.
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