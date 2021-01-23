Son dakika haberi: Televizyon efsanesi Larry King hayatını kaybetti!

İlk iş fırsatı, radyo istasyonun disk jokeylerinden biri aniden işi bıraktıktan sonra ortaya çıktı. Yayına çıkmadan sadece birkaç dakika önce, Larry'nin patronu, hatırlaması daha kolay ve kulağa daha az 'etnik' gelen yeni bir sahne adı seçmesini istedi ve tecrübesiz Larry kendisi için 'King' soyadını seçti.