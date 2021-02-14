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• 14 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın sabaha dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi ve İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbullular, 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul'da pazar günü akşamı bağlayan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı kar kalınlığı 5 ila 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek yarın sabah için İstanbulluları uyardı. İşte yoğun kar yağışının biteceği tarih…

• 14 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

3HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

4RÜZGAR

RÜZGAR

Kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek CNN Türk’ün canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tek, “İstanbul’da şu anda yağan kar yağışı, etkili gibi görünse de bazı kesimlerde olan yüksek sıcaklık nedeniyle kar zeminde tutmuyor. Ancak bu akşam kar yağışı sıcaklığın 0’ın altına düşmesiyle yoğunluğunu artıracak. 10 gün boyunca devam etmesi beklenen yağış çarşamba gününe kadar sürecek.

6KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün gece İstanbul'u başlayan ve bu sabah etkisini giderek arttıran kar yağışı çarşamba gününe kadar sürecek. Öte yandan kar yağışı, perşembe günü Marmara Bölgesi'ni terk edecek.

7YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:

Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10ÇIĞ UYARISI

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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EDİRNE °C, -1°CÇok bulutlu ve yoğun kar yağışlıİSTANBUL °C, 2°CÇok bulutlu ve yoğun kar yağışlıKIRKLARELİ °C, -1°CÇok bulutlu ve yoğun kar yağışlıKOCAELİ °C, 3°CÇok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

13EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurluİZMİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

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MANİSA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

17AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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ADANA °C, 21°CParçalı bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıHATAY °C, 19°CParçalı bulutluISPARTA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

19İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurluÇANKIRI °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlıKONYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

21BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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BOLU °C, 4°CÇok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.DÜZCE °C, 3°CÇok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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KASTAMONU °C, 3°CÇok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 4°CÇok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

24ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 8°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluSAMSUN °C, 7°CÇok bulutlu ve yağmurluTRABZON °C, 8°CÇok bulutlu ve yağmurlu

26DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZİNCAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 8°CParçalı bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 16°CParçalı bulutluSİİRT °C, 17°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 19°CParçalı bulutlu

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