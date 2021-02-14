• 14 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın sabaha dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi ve İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbullular, 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul'da pazar günü akşamı bağlayan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı kar kalınlığı 5 ila 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek yarın sabah için İstanbulluları uyardı. İşte yoğun kar yağışının biteceği tarih…
• 14 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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RÜZGAR
Kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek CNN Türk’ün canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tek, “İstanbul’da şu anda yağan kar yağışı, etkili gibi görünse de bazı kesimlerde olan yüksek sıcaklık nedeniyle kar zeminde tutmuyor. Ancak bu akşam kar yağışı sıcaklığın 0’ın altına düşmesiyle yoğunluğunu artıracak. 10 gün boyunca devam etmesi beklenen yağış çarşamba gününe kadar sürecek.
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YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:
Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
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A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurluİZMİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
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ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurluÇANKIRI °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlıKONYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
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BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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