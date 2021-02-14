Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın sabaha dikkat

A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurluİZMİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.