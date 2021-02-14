• 14 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
Son dakika: New York'un en zenginlerini dolandırdı, cezaevinden çıkar çıkmaz...
2017 yılında tutuklanmadan önce bankaları, otelleri, varlıklı arkadaşlarını ve finans kurumlarını dolandıran sahte varis Anna Sorokin, cezaevinden serbest kaldıktan sonra sosyal medyaya döndü.
• 14 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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Tutuklanmadan önce bankaları, otelleri, zengin arkadaşlarını ve finans kurumlarını peş peşe dolandıran sahte varis Anna Sorokin, 11 Şubat'ta şartlı tahliyeyle cezaevinden serbest kaldıktan sonra sosyal medyaya döndü.
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Kendisine sahte varis kimliği yaratan dolandırıcı Anna Sorokin, 2017 yılında tutuklanmıştı. Mahkeme Anna Delvey kimliğini yaratan Sorokin'i 2019 yılında dört yıl hapse mahkum etmişti.
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Cezaevinden çıktığı gibi soluğu sosyal medyada alan ve Anna Delvey ismiyle de anılan Sorokin, Instagram'da yatakta güneş gözlüğü takmış siyah beyaz bir fotoğrafını, "Hapishane çok yorucu, bilemezsiniz" mesajıyla paylaştı. Sorokin, Temel İçgüdü filminden bir kareyi de "Susma hakkımı kullanıyorum" notuyla yayımladı.
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Sorokin bloguna bağlantı içeren yeni bir Twitter hesabı da oluşturdu. Sorokin'in "Anna Delvey Günlükleri" adlı blogu, koronavirüs salgını sırasında New York'un kuzeyindeki hapishanede geçirdiği vakte dair hikayeler ("Hapishanede olmak çoğunlukla uzun süreli karantina gibi geliyor, yalnızca bir grup katille birliktesin ve hâlâ saçlarımızı yaptırabiliyoruz") ve New York'ta bir dizi davayla karşı karşıya olan ABD eski başkanı Donald Trump'a tavsiyeler içeriyor.
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Sorokin "Hiçbir şeyi süslemeyeceğim; çok rahatsız olmuştum" diye yazdı ve ekledi: "Yani, bunlar gerçekten bardağı taşıran son damla oldu. Meşgul olduğumu görmüyorlar mı? Yapacak işlerim ve gitmem gereken yerler olduğunu görmüyorlar mı? Birinin planlarını engellemenin en acımasız yollarından biri o kişiyi tutuklamaktır. Belki size baba olduğunuzun söylenmesi bir nebze bununla kıyaslanabilir. Bilemem."
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