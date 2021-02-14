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• 14 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:

Son dakika: New York'un en zenginlerini dolandırdı, cezaevinden çıkar çıkmaz...

2017 yılında tutuklanmadan önce bankaları, otelleri, varlıklı arkadaşlarını ve finans kurumlarını dolandıran sahte varis Anna Sorokin, cezaevinden serbest kaldıktan sonra sosyal medyaya döndü.

• 14 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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Tutuklanmadan önce bankaları, otelleri, zengin arkadaşlarını ve finans kurumlarını peş peşe dolandıran sahte varis Anna Sorokin, 11 Şubat'ta şartlı tahliyeyle cezaevinden serbest kaldıktan sonra sosyal medyaya döndü.

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Kendisine sahte varis kimliği yaratan dolandırıcı Anna Sorokin, 2017 yılında tutuklanmıştı. Mahkeme Anna Delvey kimliğini yaratan Sorokin'i 2019 yılında dört yıl hapse mahkum etmişti.

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Film gibi bir dolandıcılık hikayesine imza atan Rusya doğumlu Anna Sorokin, 2013 yılında New York'a taşındı. Anna Delvey kimliğini yaratan Sorokin, burada kendisini milyoner varis olarak tanıtıyor ve ailesinin çok zengin olduğunu anlatıyordu.

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Gerçekte ise Sorokin Moskova’nın yoksul bir muhitinde bir kamyon şoförünün kızı olarak 1991 yılında doğmuştu. Havalı partilerde boy gösterip itibar kazanan Anna, 2016’da New York’un geceliği 400 dolar olan en lüks otellerinden birine yerleşti.

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Bu tarihten itibaren 10 ay boyunca bir milyoner gibi yaşadı. Kaldığı otelde garsonlara 100’er dolarlık bahşişler veriyor, zengin müşterilere kendisinden bahsedilmesini istiyordu. Çevresini genişleten Anna, Instagram’da göz alıcı bir hesap oluşturarak dikkatleri üzerine çekti.

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Bir dönem grup arkadaşıyla özel jetle tatile çıktı. 35 bin 400 dolarlık özel jet masrafını ödemedi. Aynı yıl arkadaşlarıyla Fas’ta geceliği 7 bin dolarlık bir otelde tatile gitti. 62 bin dolarlık tüm konaklama faturasını bir arkadaşına kestirdi.

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New York’a dönünce ödeyeceğini söyledi ama ödemedi. Daha sonra Sanat vakfı kuracağı iddiasıyla bir bankadan 22 milyon dolarlık kredi çekmek için başvurdu. Bankadan parayı alan ancak geri ödeyemeyen Anna, arkadaşının polise gitmesi ile köşeye sıkıştı ve 2017'de tutuklandı.

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ABD medyası Sorokin’in davasını “Sosyete avcısı hapiste” manşetleriyle duyurdu. 275 bin dolarlık dolandırıcılıkla suçlanıyordu. Hikayesiyle dünya basının ilgisini çeken Anna bir avukatla anlaştı ve ilk savunmasında,“Hayatının filminde kendisini kimin oynayacağına karar vermeye çalıştığını” söyledi.

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Cezaevinden çıktığı gibi soluğu sosyal medyada alan ve Anna Delvey ismiyle de anılan Sorokin, Instagram'da yatakta güneş gözlüğü takmış siyah beyaz bir fotoğrafını, "Hapishane çok yorucu, bilemezsiniz" mesajıyla paylaştı. Sorokin, Temel İçgüdü filminden bir kareyi de "Susma hakkımı kullanıyorum" notuyla yayımladı.

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Sorokin bloguna bağlantı içeren yeni bir Twitter hesabı da oluşturdu. Sorokin'in "Anna Delvey Günlükleri" adlı blogu, koronavirüs salgını sırasında New York'un kuzeyindeki hapishanede geçirdiği vakte dair hikayeler ("Hapishanede olmak çoğunlukla uzun süreli karantina gibi geliyor, yalnızca bir grup katille birliktesin ve hâlâ saçlarımızı yaptırabiliyoruz") ve New York'ta bir dizi davayla karşı karşıya olan ABD eski başkanı Donald Trump'a tavsiyeler içeriyor.

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Sorokin "Donald Trump için Rikers Adası 101" başlıklı uzun bir gönderide "Tutuklanmak ilk başta son derece rahatsız edici görünebilir" ifadelerine yer verdi.

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Sorokin "Hiçbir şeyi süslemeyeceğim; çok rahatsız olmuştum" diye yazdı ve ekledi: "Yani, bunlar gerçekten bardağı taşıran son damla oldu. Meşgul olduğumu görmüyorlar mı? Yapacak işlerim ve gitmem gereken yerler olduğunu görmüyorlar mı? Birinin planlarını engellemenin en acımasız yollarından biri o kişiyi tutuklamaktır. Belki size baba olduğunuzun söylenmesi bir nebze bununla kıyaslanabilir. Bilemem."

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Sorokin "Rikers sadece ilk durak, burada çok uzun süre tutulmayacaksınız" diye devam etti: "Dolayısıyla, buradayken, etrafı mümkün mertebe keşfetmeye ve yakında müzeye dönüşecek olan tüm yerleşkeyi görmeye çalışın. Bunu Art Basel'deki gibi erken bir VIP önizlemesi olarak düşünün. Kaç arkadaşınız bunu söyleyebilir?"

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Ozark dizisinin yıldızı Julia Garner'ın Sorokin'i canlandıracağı, yakında yayımlanacak dizi Inventing Anna'nın yapımına koronavirüs nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından yeniden başlandı.

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