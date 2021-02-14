Son dakika: New York'un en zenginlerini dolandırdı, cezaevinden çıkar çıkmaz...

Sorokin "Hiçbir şeyi süslemeyeceğim; çok rahatsız olmuştum" diye yazdı ve ekledi: "Yani, bunlar gerçekten bardağı taşıran son damla oldu. Meşgul olduğumu görmüyorlar mı? Yapacak işlerim ve gitmem gereken yerler olduğunu görmüyorlar mı? Birinin planlarını engellemenin en acımasız yollarından biri o kişiyi tutuklamaktır. Belki size baba olduğunuzun söylenmesi bir nebze bununla kıyaslanabilir. Bilemem."