DHA
• 20 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:
Son dakika! Patronu genç kadına dehşeti yaşattı! Odaya kilitledi
Balıkesir'de bir mermer fabrikasında çalışan Maden Mühendisi Canan. T, patronun saldırısına uğradığını iddia etti. Güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak gösteren Canan T., patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti.
DHA
• 20 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:
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Olay 13 Şubatta Balıkesir Marmara Adası'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mermer fabrikasında çalışan Canan T. ve patronu Fatih U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih U., Canan T.'yi önce darp etti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan T., hastaneden darp raporu aldı.
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"BÜTÜN KAPILARI KİTLEDİ. BANA YUMRUK ATTI"
Yaşadıklarını anlatan Maden Mühendisi Canan T., "Çalıştığım yerdeki patronum tarafından saldırıya uğradım. Şu anda kolum alçıda. Marmara Adası'nda bulunan bir mermer fabrikasında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık.
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Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. İlk önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Arabayı üstüme sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine girdim.
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