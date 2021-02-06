• 06 Şubat 2021 - 17:46 • Son Güncelleme:
Son dakika: Rus kadınlar kırmızı giysili fotoğraflarını paylaşıyor! İşte sebebi...
Her şey, 17 Ocak Pazar günü Almanya'dan Berlin'den havalanan ve Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na inen uçakla başladı ve ülkede biraz olsun sakinleyen gündem adeta alev aldı. Şimdiyse Rusya'nın dört bir yanından kadınlar Instagram'da kırmızı kıyafetli fotoğraflarını paylaşıyor. Sebebi ise çok şaşırtıcı.
• 06 Şubat 2021 - 17:46 • Son Güncelleme:
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Rus kadınları sosyal medyada yeni bir hareket başladı. Instagram'da kırmızı kıyafetler giymiş fotoğraflarını paylaşan kadınların, dünyaya bir mesajı var.
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Rus kadınları, muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin eşine destek vermek için kırmızı giysiler giyiyor ve sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıyor. Dayanışma hareketi 44 yaşındaki Yulia Navalnaya'nın, eşinin bir ceza kolonisinde iki yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı sırada kırmızı bir bluz giymesinin ardından geldi.
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