Son dakika: Rus kadınlar kırmızı giysili fotoğraflarını paylaşıyor! İşte sebebi...

"Sizi sindirmelerine izin vermeyin. Bir güç ve gösteriş yanılmasına kanmayın. Onlar kendi zenginlikleri için kullandıkları güce yalnızca bizim korkularımızdan beslenerek tutunabilir. Bunun yerine, korkumuzla savaşarak vatanımızı küçük hırsız ve işgalci çetesinden kurtarabiliriz. Bunu da başaracağız. Bunu yapmak bizim görevimiz. Kendimiz ve gelecek nesiller için. Hakikat bizim tarafımızda. Özgür kalın."