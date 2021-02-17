milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:
Son dakika: Sabahın ilk ışıklarında şok baskın! Böyle yakalandılar...
Aldığı ihbarı değerlendiren polis ekipleri, verilen adrese gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Son dakika haberine göre, hayretler içinde kalan polis memurlarının vücut kameraları kayıttaydı ve yaşananları anbean kaydetti.
milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:
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Salgınla baş etmeye çalışırken sıkı karantina kuralları uygulamak zorunda kalan İngiltere'de günlük koronavirüs vakaları 10 bin civarında seyrediyor ve yakın zamana kadar normalleşme düşünülmüyor. Son 24 saatte 10 bin 625 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 799 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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West Midlands Polisi, Buckingham Caddesi'ndeki binanın bir kısmının, sürmekte olan tecrit kısıtlamalarına rağmen bir bara dönüştürüldüğüne dair bir ihbar aldı. Sabahın ilk ışıklarında yapılan şafak baskını için polis memurları sessizce binaya giriş yaptı.
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Ancak mal sahibine bin sterlin para cezası kesildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Chris Todd, yaptığı açıklamada "Memurlarımız, halkı korumak ve bu ölümcül virüsün yayılmasını azaltmak için, bu toplantıları genellikle gerçekten zor koşullarda bölerek uzun saatler ve sıkı bir tempoda çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.
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