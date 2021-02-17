Son dakika: Sabahın ilk ışıklarında şok baskın! Böyle yakalandılar...

Ancak mal sahibine bin sterlin para cezası kesildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Chris Todd, yaptığı açıklamada "Memurlarımız, halkı korumak ve bu ölümcül virüsün yayılmasını azaltmak için, bu toplantıları genellikle gerçekten zor koşullarda bölerek uzun saatler ve sıkı bir tempoda çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.