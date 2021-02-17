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milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:

Son dakika: Sabahın ilk ışıklarında şok baskın! Böyle yakalandılar...

Aldığı ihbarı değerlendiren polis ekipleri, verilen adrese gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Son dakika haberine göre, hayretler içinde kalan polis memurlarının vücut kameraları kayıttaydı ve yaşananları anbean kaydetti.

milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:
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İngiltere'de olaylı baskın... Aldığı ihbarı değerlendiren polis ekipleri, verilen adrese gittiklerinde hayretler içinde kaldı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen polis memurlarının vücut kameraları kayıttaydı ve yaşananları anbean kaydetti.

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Salgınla baş etmeye çalışırken sıkı karantina kuralları uygulamak zorunda kalan İngiltere'de günlük koronavirüs vakaları 10 bin civarında seyrediyor ve yakın zamana kadar normalleşme düşünülmüyor. Son 24 saatte 10 bin 625 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 799 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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West Midlands Polisi, Buckingham Caddesi'ndeki binanın bir kısmının, sürmekte olan tecrit kısıtlamalarına rağmen bir bara dönüştürüldüğüne dair bir ihbar aldı. Sabahın ilk ışıklarında yapılan şafak baskını için polis memurları sessizce binaya giriş yaptı.

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Onlarca polis memuru, 150 kişinin katıldığı yasadışı bir partiye baskın düzenledi. Koronavirüs yasakları nedeniyle kapalı olan gece kulübündeki yasadışı partiye katılanlar, polisin mekana giriş yaptığını anlayınca çatıdan kaçmaya çalıştı.

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VIP ibaresi olan kapıdan giren polis ekipleri, şoke edici görüntüleri vücut kameralarıyla kaydetti. Bir dans odası, kayıt stüdyosu ve spor salonu ile karşı karşıya kalan ekipler, partinin gerçekleştiği barı bulmak için binaya dağıldı.

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Polisin geldiğini anlayan particiler, ellerindeki içki şişelerini memurlara atarak kaçmak için zaman kazanmaya çalıştı. Bir polis memuru, üzerine gelen şişeden kırılan cam parçaları nedeniyle yaralandı.

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İnsansız hava araçlarının termal görüntüleri ise, kaçmaya çalışan onlarca kişiyi gözler önüne serdi. Çığlıklar ataran kaçanlar arasından bir kadın, "Benim de profesyonel bir işim var, bu yüzden burada olmam utanç verici." ifadelerini kullandı.

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Polis gelince 50'den fazla kişinin kaçtmayı başardığı düşünülüyor. 70 katılımcıya 200 sterlin para cezası verildi, partide eğlence düzenleyen DJ'e ise 10 bin sterlinlik ayrı bir ceza verilebilir.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, binanın iki katına birden yayılan dev partinin katılımcıları, polis gelince kaçıştı ve mekanın önünden bindikleri taksilerle oradan uzaklaştı.

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Hafta sonu da ülkede benzer bir baskın gerçekleşti. "Covid Arms" adlı gizli ve yasadışı bir bara polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Polisler bir garaj atölyesinin vardiyalı bir pub'a dönüştürüldüğü ihbarını aldı.

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İhbarı değerlendiren polis ekipleri, mekana baskın yaptığında şaşkına döndü çünkü yasadışı barın bir ismi ve tabelası bile vardı. Polis yetkilileri bardaki düzinelerce insan hakkında işlem yapmayarakgitmelerine izin vardi.

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Ancak mal sahibine bin sterlin para cezası kesildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Chris Todd, yaptığı açıklamada "Memurlarımız, halkı korumak ve bu ölümcül virüsün yayılmasını azaltmak için, bu toplantıları genellikle gerçekten zor koşullarda bölerek uzun saatler ve sıkı bir tempoda çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

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Emniyet Müdür Yardımcısı Todd, sözlerini şöyle sürdürdü: Memurlarımızın hepimizi güvende tutmak adına yürürlükte olan yasaları uyguladıkları için saldırıya uğraması ve yaralanması kabul edilemez."

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"Koronavirüs aşılamasının gittikçe yaygınlaştırılmasıyla pandemiyi yenmek adına umudumuz yükselse de, insanlar hala karantina koşullarında olduğumuzu ve virüsün West Midlands'deki topluluklar için hala gerçek bir tehdit olduğunu hatırlamalı."

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Emniyet Müdür Yardımcısı Todd, "Kurallara bağlı kalarak ve evde kalarak halkın güvenliğini sağlama çabalarımızı destekleyenlere teşekkür ederiz. Hayat kurtarıyorlar." diyerek açıklamasını noktaladı.

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