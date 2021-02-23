milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 21:42 • Son Güncelleme:
Son dakika: Sır perdesi aralanıyor! Havada parçalarına ayrılmıştı...
CNN Interntional'ın son dakika haberine göre, Cumartesi günü kalkıştan hemen sonra arızalan ve havada parçalara ayrıldıktan sonra acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili ilk tespitler yapıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayolları'ndan, parçaları dört bir tarafa savrulan uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istemişti.
milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 21:42 • Son Güncelleme:
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Her şey, Cumartesi günü uçaktan gelen. "United 328 Heavy - Mayday Mayday ... Denver kalkış. United 328 Heavy Mayday. Uçakta motor arızası yaşandı - derhal dönmesi gerekiyor" mesajıyla başladı.
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ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanından Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı.
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayolları'ndan, önceki gün Colorado eyaletinde kalkıştan hemen sonra arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.
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GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI
Ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden United Havayolları da Boeing 777'lerin kullanımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Şirket açıklamasında, bu uçakların güvenlik standartlarına uygunluğundan emin olmak için atılacak adımlara dair, FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile yakından çalışıldığı ifade edildi.
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KARA KUTU LABORATUVARA GÖNDERİLDİ
Bu arada, NTSB acil iniş yapan uçağın kokpit ses kayıt cihazı ile kara kutusunun incelenmek üzere Washington'daki laboratuvarlarına gönderildiğini duyurdu. FAA'dan yapılan açıklamada, ABD'de yalnızca United Havayollarının filosunda, Pratt&Whitney PW4000 motorları olduğu kaydedildi.
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