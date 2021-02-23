Son dakika: Sır perdesi aralanıyor! Havada parçalarına ayrılmıştı...

GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI Ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden United Havayolları da Boeing 777'lerin kullanımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Şirket açıklamasında, bu uçakların güvenlik standartlarına uygunluğundan emin olmak için atılacak adımlara dair, FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile yakından çalışıldığı ifade edildi.