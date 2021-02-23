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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Sır perdesi aralanıyor! Havada parçalarına ayrılmıştı...
milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 21:42 • Son Güncelleme:

Son dakika: Sır perdesi aralanıyor! Havada parçalarına ayrılmıştı...

CNN Interntional'ın son dakika haberine göre, Cumartesi günü kalkıştan hemen sonra arızalan ve havada parçalara ayrıldıktan sonra acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili ilk tespitler yapıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayolları'ndan, parçaları dört bir tarafa savrulan uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istemişti.

milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 21:42 • Son Güncelleme:
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Her şey, Cumartesi günü uçaktan gelen. "United 328 Heavy - Mayday Mayday ... Denver kalkış. United 328 Heavy Mayday. Uçakta motor arızası yaşandı - derhal dönmesi gerekiyor" mesajıyla başladı.

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ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanından Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı.

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Sağ motoru arızalanan uçak havalimanına güvenli bir şekilde geri dönmüştü. Küçük çaplı kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmezken, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınındaki evlerin bahçesine düşmüştü.

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayolları'ndan, önceki gün Colorado eyaletinde kalkıştan hemen sonra arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

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CNN'in haberine göre, Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'ndan (NTSB) gelen bilgilere göre, bir ön araştırma, hasarın "metal yorgunluğu ile tutarlı" olduğunu gösteriyor.

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Araştırmacılar, PW4000 motorunun 22 bıçağa sahip olduğunu ve bunlardan birisinin jet motorunun muhafaza halkasının içine kaçmış olduğunu söyledi. Bir diğeri Colorado'daki bir futbol sahasında bulundu.

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Araştırmacılar Pazartesi günü, uçağın sağ motorundaki bıçaklardan birisinin merkezde kırıldığını ve büyük olasılıkla açıklığın ortasında kırılan bir diğerine çarptığını söyledi.

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NTSB Başkanı Robert Sumwalt, ilkinin "metal yorgunluğuyla tutarlı" hasar gösterdiğini belirtti.

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Sumwalt, uçuş gövdesinin uçağı daha aerodinamik hale getirmek için tasarlanmış kritik olmayan bir kompozit parçaya da zarar verdiğini belirtti.

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FAA Başkanı Steve Dickson yaptığı açıklamada, ülkede iç hat uçuşu için havalanan ancak dakikalar içinde motorundaki arıza nedeniyle acil iniş yapan uçağa ilişkin United Havayollarından tüm Boeing 777'lerle ilgili soruşturma başlatması talimatı verdi.

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Dickson, ön değerlendirmeye göre yalnızca Boeing 777 tipi uçakta kullanılan motor türüne özgü olan fan kanatçıklarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.

12GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI

GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI

Ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden United Havayolları da Boeing 777'lerin kullanımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Şirket açıklamasında, bu uçakların güvenlik standartlarına uygunluğundan emin olmak için atılacak adımlara dair, FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile yakından çalışıldığı ifade edildi.

13KARA KUTU LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

KARA KUTU LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Bu arada, NTSB acil iniş yapan uçağın kokpit ses kayıt cihazı ile kara kutusunun incelenmek üzere Washington'daki laboratuvarlarına gönderildiğini duyurdu. FAA'dan yapılan açıklamada, ABD'de yalnızca United Havayollarının filosunda, Pratt&Whitney PW4000 motorları olduğu kaydedildi.

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Boeing 777’de iki adet Pratt&Whitney PW4000 motoru bulunuyor. ABD merkezli United Airlines, Cumartesi günü bir uçağının motorunun alev almasının ardından 24 adet Boeing 777 uçağını uçuştan çekti.

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Bu 24 uçakta, Pratt & Whitney 4000 motorundan bulunuyor. ABD Federal Havacılık Dairesi incelemenin yalnızca Boeing 777'lerin bir kısmında kullanılan bu motorların kendine özgü, içi boş pervanelerine odaklanması gerektiğini açıkladı.

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Yapılan ilk incelemelerde motordaki iki pervanenin kırıldığı, diğerlerinin de hasar aldığı görüldü. Japonya da bu motora sahip uçaklara hava sahasını kapattığını duyurdu. Hükümet ülkenin JAL ve ANA havayollarına da bu model motoru bulunan uçakları uçurmama kararını iletti.

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Japonya'da Aralık ayında bir JAL uçağı Naha Havalimanı'ndan kalkışından sonra benzer bir sorun yaşayarak acil iniş yapmıştı. O uçak da Cumartesi günü ABD'de sorun yaşayan 26 yaşındaki uçakla aynı motoru kullanıyordu. Boeing'e göre dünya çapında bu motorun kullanıldığı 69 uçak bulunuyor.

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