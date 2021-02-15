milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 20:57 • Son Güncelleme:
Son dakika... Suç kraliçesi! Hiç kimse Meksika'da yaşananlara inanamıyor...
Geçmişte kendisi için "güzel bir yüzden fazlası" dediğinde kimsenin aklına bu gelemezdi. Akıl almaz bir suç operasyonunun parçası olan ve 50 yıl hapsi istenen Meksikalı Romero'nun karıştığı olayları duyanlar kulaklarına inanamadı. 25 yaşındaki model, gerçekten de göründüğü gibi birisi olmadığını kanıtladı...
milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 20:57 • Son Güncelleme:
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Kendisini "güzel bir yüzden fazlası" 25 yaşındaki Laura Mojica Romero sadece ülkesi Meksika'yı değil bütün dünyayı şoke eden bir suç operasyonunun yüzü oldu.
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avcılar şöyle konuştu: “Luis Antonio'nun“ N ; Raúl "N"; María del Rosario "N"; Ana Martha “N”; Laura “N”; César Enrique “N”; Diego "N" ve Jossiel "N", kaçırma olayıyla mücadelede uzmanlaşmış personelin şu anda bu adli soruşturmayla bağlantılı olanları yakalamak için Veracruz'da düzenlediği bir operasyonda yakalandı."
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