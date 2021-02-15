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milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 20:57 • Son Güncelleme:

Son dakika... Suç kraliçesi! Hiç kimse Meksika'da yaşananlara inanamıyor...

Geçmişte kendisi için "güzel bir yüzden fazlası" dediğinde kimsenin aklına bu gelemezdi. Akıl almaz bir suç operasyonunun parçası olan ve 50 yıl hapsi istenen Meksikalı Romero'nun karıştığı olayları duyanlar kulaklarına inanamadı. 25 yaşındaki model, gerçekten de göründüğü gibi birisi olmadığını kanıtladı...

milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 20:57 • Son Güncelleme:
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Kendisini "güzel bir yüzden fazlası" 25 yaşındaki Laura Mojica Romero sadece ülkesi Meksika'yı değil bütün dünyayı şoke eden bir suç operasyonunun yüzü oldu.

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Romero, Meksika'da düzenlenen bölgesel güzellik yarışmasında Bayan Oaxaca 2018 ve Kolombiya'da 2020 Uluslararası Kahve Kraliçesi güzellik yarışmasında taç giydi.

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İlk olarak Miss Earth Oaxaca 2015 olarak adından söz ettiren üniversite mezunu Laura'nın yeni fotoğrafları şimdi yine gündemde. Ama bu seferki fotoğraflar öncekilerden oldukça farklı.

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Meksikalı savcılar tarafından yayınlanan sabıka fotoğraflarında, Romero yanında tutulan diğer 7 şüpheli ile birlikte görülüyor.

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Tutuklanan 3 kadın ve 5 erkekten birisi olan Laura, Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletindeki müfettişler tarafından yapılan açıklamada yalnızca isminden teşhis edildi.

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Savcılıktan yapılan açıklama, onu "kaçırma konusunda uzmanlaşmış bir suç örgütünün üyesi olduğu iddia edilen 8 kişiden birisi" olarak nitelendirdi.

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Savcılar, kaçırılma olaylarına bakan elit bir birimin "Veracruz bölgesine ciddi anlamda zarar veren insanlarla barış yapılmaması" için harekete geçtiğini söyledi.

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avcılar şöyle konuştu: “Luis Antonio'nun“ N ; Raúl "N"; María del Rosario "N"; Ana Martha “N”; Laura “N”; César Enrique “N”; Diego "N" ve Jossiel "N", kaçırma olayıyla mücadelede uzmanlaşmış personelin şu anda bu adli soruşturmayla bağlantılı olanları yakalamak için Veracruz'da düzenlediği bir operasyonda yakalandı."

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"Kaçırma olayına karıştığı iddia edilen 8 kişi, soruşturma devam ederken 2 ay boyunca gözaltında kaldı." Laura'nın Veracruz'daki Huatusco'da tutulduğu anlaşılıyor.

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25 yaşındaki Laura Mojica Romero, tutuklu bulunduğu suçlardan hüküm giymesi halinde 50 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı konusunda uyarıldı.

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Model, Bayan Oaxaca zaferinin ardından Ocak 2019'da yaptığı bir röportajda kendisini "güzel bir yüzden daha fazlası" olarak tanımlamıştı.

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İşletme mezunu olan Laura, önceliklerinin kadına yönelik şiddet sorununu çözmek olduğunu söyleyerek "Boşta duramayız, erkekleri bu konudan haberdar eden kampanyalar ve eğitim görüşmeleriyle kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmalıyız" demişti.

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O dönem akıcı bir İngilizceye sahip olduğu, göğüs kanseri ve lösemiye karşı mücadelede de aktif rol aldığı söyleniyordu.

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