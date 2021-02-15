Son dakika... Suç kraliçesi! Hiç kimse Meksika'da yaşananlara inanamıyor...

avcılar şöyle konuştu: “Luis Antonio'nun“ N ; Raúl "N"; María del Rosario "N"; Ana Martha “N”; Laura “N”; César Enrique “N”; Diego "N" ve Jossiel "N", kaçırma olayıyla mücadelede uzmanlaşmış personelin şu anda bu adli soruşturmayla bağlantılı olanları yakalamak için Veracruz'da düzenlediği bir operasyonda yakalandı."