DHA
• 22 Şubat 2021 - 15:35 • Son Güncelleme:
Son dakika: Tokkal ailesinin katil zanlısı, PKK'lı teröristlerin mezarında poz vermiş!
Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile annesinin kucağındaki 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa’nın (29) Mardin’de PKK’lı teröristlerin mezarı başında zafer işareti yaparak, poz verdiği ortaya çıktı. Öte yandan İlkay Tokkal’ın babası Hasan Ali Tokkal'ın geçen kasım ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, bu sebeple baş sağlığı dilediği görüldü.
DHA
• 22 Şubat 2021 - 15:35 • Son Güncelleme:
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Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile annesinin kucağındaki 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa’nın (29) Mardin’de PKK’lı teröristlerin mezarı başında zafer işareti yaparak, poz verdiği ortaya çıktı.
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Öte yandan İlkay Tokkal’ın babası Hasan Ali Tokkal'ın geçen kasım ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, bu sebeple baş sağlığı dilediği görüldü.
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında özel ekip kurdu. Çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından olay yerinde kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal’ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa’nın katil zanlısı olduğunu tespit etti.
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TERÖRİST MEZARLIĞINDA POZ VERMİŞ
Mardinli olan Mehmet Şerif Boğa’nın 2013 yılında operasyonla etkisiz hale getirilen ‘Akif Doğan’ kod adlı Mehmet Şirin Cebe ile 2012 yılında etkisiz hale getirilen ‘Aşikar’ kod adlı Ali Kılıç isimli PKK’lı teröristlerin daha sonradan yıkılan mezarları arasında poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı.
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