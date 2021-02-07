Son dakika... Türkiye'ye getirilen beşiz bebeklerden haber var

Yavaş yavaş büyüyorlar 1 yaşında olmalarına az kaldı. Bu dönemde çocuk büyütmek zor oluyor ki, beşiz büyütmek daha da zor. Ben de iş imkanı konusunda sıkıntı yaşadım haftanın sadece iki günü ücretli olarak şoförlük yapıyorum, sonra gelip eşime yardım ediyorum. Beşiz bakmak gerçekten zor, bunun için hayırseverlerden, yetkililerden yardım bekliyoruz. Bakıcı tutma imkanımız da yok, şimdi de diş çıkarmaya başladılar, süreç daha da zor hale geldi” dedi.