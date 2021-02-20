Son Dakika: Türkiye'yi heyecanlandıran gelişme! Herkes bunu konuşuyor

DELTAV ŞİRKETİ Hürriyet'te yer alan habere göre Middle East Eye, Türkiye’nin 10 yıllık uzay programı için harcamayı planladığı bütçenin büyük bir kısmının da Savunma Sanayii Teknolojileri iştiraki olan Deltav Uzay Teknolojileri Şirketi’ne aktarılacağı belirtildi. Birkaç yıl önce Erdoğan’a sunulan ilk planlara göre Deltav şirketi en az 600 milyon dolarlık (4.1 milyar TL) bütçe ile harcamanın en büyük adresi olacak. Deltav’ın başkanı Arif Karabeyoğlu şirketin, geçen yıl uzay programı için önemli bir imkân olan sıvı oksijen ve parafin kullanan bir roket motoru ürettiğini duyurmuştu.