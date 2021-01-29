Son dakika... Ucu var bucağı yok! -4 derecede 3 günlük sıra

Yaz ayında da ayrı sıkıntı var. Burada bizi en çok zorlayan tuvalet olmaması. Hamzabeyli - Edirne arasında bizler için ayrılmış özel bir park yeri yok. Yeme, içme işini kendimiz aracımızın içinde kurduğumuz özel sistemler ile hallediyoruz. Hava güzel olursa dolabı açıyoruz. Kötü olursa araba içinde yiyoruz. Fakat temizlik başta olmak üzere tuvalet ihtiyacımızı sağlayamıyoruz. En çok bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz" dedi.