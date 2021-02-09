Son dakika: Ünlü futbolcu Türkiye'yi seçti, telefonlar susmuyor!

"2016 yılına kadar yılda 5-10 düğün organize edebiliyorduk. Türk hükümeti 2016'da bürokrasiyi devreden çıkarınca, ilk talep patlaması yaşandı. İngiltere'de 50 bin pounda mal olacak bir düğünün, onlar için adeta bir yeryüzü cenneti olan Türkiye'de yaklaşık 5'te biri fiyatına yapılabilmesi bu ilgiyi daha da körükledi. Son olarak Ferdinand'ın Marmaris'teki düğünü büyük reklam oldu. Bu etkenler bizi rekora taşıyor."