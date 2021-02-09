• 09 Şubat 2021 - 17:04 • Son Güncelleme:
Son dakika: Ünlü futbolcu Türkiye'yi seçti, telefonlar susmuyor!
Gelen son dakika haberine göre; ünlü futbolcu Marmaris'teki düğünü sonrası İngiliz çiftlerden rezervasyon yağdı. Bu yıl bin 500 İngiliz çiftin yakınlarıyla beraber de 150 bin turistin Türkiye'de "düğün tatili" yapması bekleniyor.
• 09 Şubat 2021 - 17:04 • Son Güncelleme:
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Salgın sebebiyle kötü bir yılı geride bırakan turizm sektörü aşının etkisiyle yıla umutlu başladı. Salgın öncesi kadar olmasa da 2020'ye oranla gelen turist sayısında ciddi bir yükseliş öngörülüyor.
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Düğün turizmi sektörünün aktörleri ise, İngiltere'den gelip Türkiye'de evlenecek çift ve yakınlarının sayısında bu yıl rekor bekliyor. Merkezi Marmaris'te, şubesi İngiltere'de bulunan ve Eylül 2019'da İngiltere'nin efsane futbolcusu Rio Ferdinand'ın Marmaris'teki düğününü de organize eden firmanın sahipleri Donna-Mehmet Yörük çifti, Türkiye'de evlenmek isteyen İngilizlerden rezervasyon yağdığını söyledi. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül kontenjanlarında yer kalmadığı belirtildi.
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RUSLAR DA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Mehmet Yörük ayrıca, "Hint düğünleri, şaşasıyla daha çok gündeme gelse de başta İngiltere olmak üzere Avrupa çok daha büyük potansiyel. Biz, 2021 kapasitemizin tamamını şimdiden doldurduk. Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen talepler de artış eğilimine girdi" diye konuştu.
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RIO FERDINAND SONRASI REKOR TALEP ALIYORUZ
Donna Yörük ise, İngilizlerin her geçen sene artarak rekor seviyeye ulaşan ilgisinin, Türkiye'nin doğal güzelliğinden, hesaplı oluşundan, devletin bürokrasiyi devreden çıkarmasından ve Rio Ferdinand'ın düğününün etkisinden kaynaklandığını savundu. Yörük, şöyle konuştu:
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