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milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:

Son dakika: Ünlü futbolcunun evinde ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıkıyor...

Ayrılık kararı aldıklarını bundan bir hafta önce duyuran ünlü futbolcunun 25 yaşındaki model kız arkadaşı, polisin evine düzenlediği operasyonda ölü bulundu. İntihar ettiği belirlenen Polonya asıllı modelin ölümüyle iligli çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
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Futbolcu Jerome Boateng'in model kız arkadaşının, Alman futbolcuyla ilişkisinin olaylı bir şekilde sona ermesinden sadece bir hafta sonra, oğlunun altıncı doğum gününde kendini öldürdüğü ortaya çıktı.

2SEVGİLİSİNİN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

SEVGİLİSİNİN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

25 yaşındaki Kasia Lenhardt, Salı gecesi Berlin'in lüks Charlottenborg semtinde bulunan ve Boateng'e ait olduğu düşünülen lüks bir apartman dairesinde polis tarafından ölü bulundu.

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Önceki ilişkisinden oğlu olan bir çocuk annesi Kasia, 2 Şubat'ta çiftin ayrılmasına neden olan büyük bir kavganın yaşanmasının ardından yollarını ayırmıştı. Çift 15 aydır birliktelik yaşıyordu.

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Boateng, Kasia'yı çocuklarının annesiyle olan ilişkisini sabote etmekle ve onunla kalması için şantaj yapmakla suçlamıştı. Kasia ise, futbolcuyu 'şeytan' olarak damgaladı ve ayrılık acısını atlattıktan sonra 'sesini yükseltmeye' ve 'karşı koymaya' yemin etti.

55 OCAKTA TRAFİK KAZASINA KARIŞMIŞTI

5 OCAK'TA TRAFİK KAZASINA KARIŞMIŞTI

Şu anda Bayern Münih formasını terleten Boateng, 5 Ocak'ta Berlin'de bir trafik kazasına karışarak lüks aracını hurdaya çeviren Kasia ile ayrıldıklarını açıklayan taraf olmuştu.

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Boateng, 2 Şubat'ta Instagram hesabından yaptığı açıklamada Kasia Lenhardt ile ilişikilerini sonlandırdıklarını açıklamış ve "Medyanın da bildiği gibi Kasia Lenhardt ile ilişkimi sonlandırdım. Yollarımız artık ayrıldı. Bu üzücü bir durum ama ailem ve benim için tek doğru olanı buydu. Kasia'ya en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada "Dün saat 08.30'da intihar şüphesi ile Berlin'deki apartman dairesine operasyon düzenledik. Eve girdiğimizde cansız bir bedenle karşılaştık. Evde başka kişilerin bulunduğuna dair bir kanıt bulunamadı." sözleri kullanıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in 32 yaşındaki oyuncusu Jerome Boateng'in eski kız arkadaşı Rebecca Silvera, Alman futbolcunun yeni sevgilisi ve yakın arkadaşı olan Kasia Lenhardt'ı Boateng'i elinden almakla suçlamıştı.

9ALKOL SORUNU İDDİASI

ALKOL SORUNU İDDİASI

Alman Bild gazetesine verdiği röportajda Boateng, Kasia'yı sahte ev içi taciz suçlamalarıyla kendisine şantaj yapmakla suçladı ve alkolle ilgili 'büyük' ​​bir sorunu olduğunu söyledi.

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Boateng, "İlişkimiz sırasında Kasia sık sık beni mahvetmekle tehdit etti. Kariyerimi mahvetmek ve hatta çocuklarımı kaybetmeme neden olmakla tehdit etti. Beni onu dövmekle suçlayacağını söyledi. Çocuklarımın annesinin beni aynı şeyle suçladığını ve bunun üzerine bir davamız olduğunu biliyordu." ifadelerini kullandı.

11OĞLUNUN ALTINCI DOĞUM GÜNÜYDÜ

OĞLUNUN ALTINCI DOĞUM GÜNÜYDÜ

Kasia'nın yakın bir arkadaşı, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, Salı gününün Kasia'nın oğlu Noah'nın altıncı doğum günü olduğunu ve modelin öldüğü sırada evde yalnız olduğunu söyledi.

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Noah, Kasia'nın 19 yaşındayken dünyaya getirdiği ve adı açıklanmayan bir adamla ilişkisinden olan tek çocuğu. Boateng'in ise, dokuz yaşında ikiz kızları ve beş yaşında bir oğlu var.

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Kasia'nın ismini açıklamak istemeyen arkadaşı Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Salı günü oğlu Noah'nın doğum günüydü. Kasia kendi başına evdeydi. Ailesinin bir üyesi, ona bir türlü ulaşamayınca endişelendikleri için polisi aradı." ifadelerini kullandı.

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Polonyalı modelin arkadaşı, Daily Mail'e anlattıklarını şöyle sürdürdü: "Kasia, Jerome'un ilişkilerinin bittiğini medyaya açıklamasından tam bir hafta sonra öldü. Kasia hakkında gerçekten kötü şeyler söyledi. Kasia, bu açıklamalardan dolayı çok üzüldü."

1515 AYDIR BİRLİKTEYDİ

15 AYDIR BİRLİKTEYDİ

Gerçek adı Katarzyna olan Polonya doğumlu Kasia, ilişkileri 2 Şubat'ta bitmeden önce, 32 yaşındaki Boateng ile 15 aydır birlikteydi. Çift birbirlerine hem sosyal medya hem de basın yoluyla sert mesajlar yollamıştı.

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Kasia'nın ölüm haberi, Instagram'a beraber bir fotoğrafınlarını yükleyen model arkadaşı Sara Kulka tarafından doğrulandı. Sara Kulka şu mesajı paylaştı: "Huzur içinde uyu. Harika birisin, seni şimdiden özledim ve hoşçakal diyebilmeyi çok isterdim."

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"Umarım şimdi aradığın huzuru bulursun ve tüm gerçekler ortaya çıkar. Seni asla unutmayacağım, senin gibi gülebilecek birini tanımıyorum."

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Kasia, 2012 yılında katıldığı ve Almanya'da yayınlanan modellik yarışmasında adını duyurmuşdu. Yarışmada dördüncü olan Kasia, böylece modelliğe profesyonel olarak adım atmıştı. Kasia'nın üç yıl önce ayrıldığı sevgilisinden Noah adında bir oğlu vardı.

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