milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
Son dakika: Ünlü futbolcunun evinde ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıkıyor...
Ayrılık kararı aldıklarını bundan bir hafta önce duyuran ünlü futbolcunun 25 yaşındaki model kız arkadaşı, polisin evine düzenlediği operasyonda ölü bulundu. İntihar ettiği belirlenen Polonya asıllı modelin ölümüyle iligli çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
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Futbolcu Jerome Boateng'in model kız arkadaşının, Alman futbolcuyla ilişkisinin olaylı bir şekilde sona ermesinden sadece bir hafta sonra, oğlunun altıncı doğum gününde kendini öldürdüğü ortaya çıktı.
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SEVGİLİSİNİN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
25 yaşındaki Kasia Lenhardt, Salı gecesi Berlin'in lüks Charlottenborg semtinde bulunan ve Boateng'e ait olduğu düşünülen lüks bir apartman dairesinde polis tarafından ölü bulundu.
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Önceki ilişkisinden oğlu olan bir çocuk annesi Kasia, 2 Şubat'ta çiftin ayrılmasına neden olan büyük bir kavganın yaşanmasının ardından yollarını ayırmıştı. Çift 15 aydır birliktelik yaşıyordu.
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5 OCAK'TA TRAFİK KAZASINA KARIŞMIŞTI
Şu anda Bayern Münih formasını terleten Boateng, 5 Ocak'ta Berlin'de bir trafik kazasına karışarak lüks aracını hurdaya çeviren Kasia ile ayrıldıklarını açıklayan taraf olmuştu.
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Boateng, 2 Şubat'ta Instagram hesabından yaptığı açıklamada Kasia Lenhardt ile ilişikilerini sonlandırdıklarını açıklamış ve "Medyanın da bildiği gibi Kasia Lenhardt ile ilişkimi sonlandırdım. Yollarımız artık ayrıldı. Bu üzücü bir durum ama ailem ve benim için tek doğru olanı buydu. Kasia'ya en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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Boateng, "İlişkimiz sırasında Kasia sık sık beni mahvetmekle tehdit etti. Kariyerimi mahvetmek ve hatta çocuklarımı kaybetmeme neden olmakla tehdit etti. Beni onu dövmekle suçlayacağını söyledi. Çocuklarımın annesinin beni aynı şeyle suçladığını ve bunun üzerine bir davamız olduğunu biliyordu." ifadelerini kullandı.
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