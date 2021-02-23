• 23 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:
Son dakika! Yamyam çekirge kendi kendine üreyebiliyor! Bir asırdır kimse görmemişti
Gelen bir son dakika haberine göre; 20 yıl önce neslinin tükenmediği iddia ediliyordu. Kendi türündekileri yemesi ve kendi kendine üremesiyle dikkati çeken çekirgeyi, tam bir asır sonra ortaya çıktı!
• 23 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:
1
Atabey Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı da olan Aydın, AA muhabirine, Türkiye'de 1800'lü yılların sonunda keşfedilen ve o dönem yabancı bilim insanlarınca yapılan incelemeler sonunda sayılarının oldukça azaldığı tespit edilen etçil çekirgeye Fransa'da "Schizodactylus inexpectatus" ismi verildiğini söyledi.
2
Yaklaşık 20 yıl önce, bir asırdır görülmediği için nesli tükendiği düşünülen çekirgeyi Çukurova ve Göksu'daki deltalarda bulduklarını aktaran Aydın, çekirgenin tekrar bulunduğunu öğrenen Almanya, Çekya, İtalya ve Polonya gibi birçok ülkeden bilim insanının Türkiye'ye gelerek böceğin yaşam alanını yerinde incelediğini dile getirdi.
3
ADI KUM KRİKETİ
Kumda yaşadığı için çöl ekosistemlerinde anahtar bir tür olan çekirgeye "Kum kriketi" ismini verdiklerini anlatan Aydın, ilgi çeken çekirgenin dağılımını, biyolojik özelliklerini, insanın bu tür üzerindeki etkilerini ve bu çekirge türünün diğer canlılar üzerindeki etkilerini araştırarak bilimsel yayınlar hazırladığını kaydetti.
4
Aydın, Akdeniz'e yakın kıyı kesimlerinde görülmesi beklenen bu çekirge türünün kentlerin kıyı alanlarına kadar yayılmasından dolayı doğal habitatlarının yıprandığını söyledi. Türkiye haricinde Akdeniz kıyılarında bu türe henüz rastlanmadığını belirten Aydın, 20 yıldır her yıl Çukurova ve Göksu deltalarına giderek bu çekirge türünü gözlemlediğini ifade etti. Aydın, çevre baskısından dolayı türün popülasyonunun yüzde 90 azaldığını kaydetti.
5
6
"Gündüz kuma gizlenen avlanmaya çıkmayan, geceleri aktif yaşayan, otla değil zararlı böceklerle beslenen bu çekirge, aynı zamanda kannibalisttir. Yani yamyam olduğu için aynı türe bağlı diğer bireyleri de yiyebiliyor. Çekirgenin bir başka ilginç özelliği ise kendi kendine ürüyor.
7
Çok hassas canlılar. Türkiye'ye endemik bir tür. Çalışmalarımız sırasında bu çekirgenin özelliklerini belirledik ve uluslararası dergilerde 10'a yakın makalemiz çıktı. Dünyaya bu türün bilimsel özelliklerini anlatıyoruz. Son çalışmamda ise bu çekirge türünün deniz kaplumbağalarının çoğalmasında olumlu etkisini araştırıyorum."
9