Son dakika! Yamyam çekirge kendi kendine üreyebiliyor! Bir asırdır kimse görmemişti

Aydın, Akdeniz'e yakın kıyı kesimlerinde görülmesi beklenen bu çekirge türünün kentlerin kıyı alanlarına kadar yayılmasından dolayı doğal habitatlarının yıprandığını söyledi. Türkiye haricinde Akdeniz kıyılarında bu türe henüz rastlanmadığını belirten Aydın, 20 yıldır her yıl Çukurova ve Göksu deltalarına giderek bu çekirge türünü gözlemlediğini ifade etti. Aydın, çevre baskısından dolayı türün popülasyonunun yüzde 90 azaldığını kaydetti.