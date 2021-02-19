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milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 23:31 • Son Güncelleme:

Son dakika: Yardım çığlıkları yükseliyor! Skandal iddia dünyayı ayağa kaldırdı...

Dünya böylesine bir kış felaketini uzun süredir görmüyordu. Dün Mars'a uzay aracı indiren ABD'den felaket haberler geliyor. İnsanların sığındığı bir kongre merkezinden kovulacaklarına dair iddialar ve gerekçesi infial yarattı. Isınmak için çitlerini yakan insanlardan temiz suya erişimi kesilenlere kadar akıl almaz görüntüler tüm dünyayı yasa boğuyor. Oksijen makinesine ihtiyaç duyan bebeğinin ihtiyacını karşılayamayan annenin durumunu tarif etmekte ise kelimeler yetersiz kalıyor. Korkunç felaketle ilgili son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 23:31 • Son Güncelleme:
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İngiliz Independent'ın haberine göre, Teksas'ta hafta sonu bir kongre merkezinde yapılması planlanan amigoluk yarışması için, fırtınadan kaçarak binaya sığınan insanların binadan çıkartılacağı iddiaları infial yarattı.

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"Ruh Kutlaması" adlı amigo yarışmasının akıbeti belirsiz. Kongre merkezi, kar fırtınası nedeniyle yerinden olan insanların, tesislerini hafta boyunca barınak olarak kullanmalarına izin verdi ve Salı gecesi tesiste yaklaşık 170 kişi karyolalarda yattı.

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Belediye Başkanı Betsy Price eleştirilere yanıt vererek "Şehir genelinde elektrik geri gelmeye başladığı ve daha az insanın ısınma istasyonlarına ihtiyacı olduğu için, Kongre Merkezi'ni 19 Şubat'ta boşaltacağız ve bunun yerine insanları, misafir edilmelerine daha uygun, daha küçük merkezlere taşıyacağız" dedi.

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"Funky Town Fridge" isimli yerel bir gönüllü yardım grubu ise, şehrin "küçük bir jimnastik yarışması" için sert hava koşullarında "evsizleri kapı dışarı etmeye hazır ve istekli olduğunu" söyledi.

5BEBEĞİN OKSİJEN MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRAMIYORLAR

BEBEĞİN OKSİJEN MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRAMIYORLAR

Teksas'ta genç bir çift, eyalette günler süren elektrik kesintisi nedeniyle elektrikle çalışan ekipmanların yokluğunda beş aylık bebeklerinin oksijenini aralıklarla kullanmak zorunda kaldı.

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Independent'ın CNN'e dayandırdığı haberine göre, Teksas'a bağlı Killen bölgesinde yaşayan Christopher Garcia adlı bebek, akciğerleri zayıf bir şekilde erken doğdu ve fırtına vurmadan sadece üç hafta önce hastaneden eve getirildi.

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Hemşire olan anne Angel Garcia odadaki havayı oksijene çeviren elektrikli bir makine kullanarak bebeğe oksijen sağlıyordu. Ancak, eyaletteki elektrik kesintisi bu seçeneği ortadan kaldırdı.

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Garcia, "Bütün tüplerimizi kullanmak zorunda kaldık. Hepsi bitti ve ayda yalnızca bir kez teslim ediyorlar. Oksijenini kontrol etmek için nabız oksimetresini takamıyoruz. Durumunun nasıl olduğunu görmek için ona sürekli göz kulak oluyoruz" diye konuştu.

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"Pek çok insan olup bitenlerin ciddiyetini anlamıyor. İnsanlar ısınmak için çitlerini yakıyor” dedi ve ekledi: "Kızımın küçük tahta eşyalarını yakmaya başladık çünkü çok soğuktu."

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Garcia şöyle devam etti: "Herkesin benzini yok ama yaklaşık bir saat sırada bekledik ve sonunda biraz benzin alabildik. Gidecek pek bir yer yok. Teksas'taki herkes aynı gemide. Elektrikleri varsa, su yok. Suları varsa elektrik yok. "

11BEYONCEDAN YARDIM

BEYONCE'DAN YARDIM

ABD'li ünlü şarkıcı Beyoncé’nin BeyGOOD vakfı, şiddetli kış fırtınasından etkilenen Teksas sakinlerine yardım ediyor. Sanatçı, bir Houston afet yardım kuruluşu olan Adidas ve Bread of Life ile işbirliği yaparak kişi başı 1.000 dolara kadar yardım yapacağını açıkladı.

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Resmi BeyGOOD hesabından şu tweet atıldı “Yardımla ilgili daha fazla bilgi için @BreadofLifeH'ı ziyaret edin. Kar fırtınasından etkilenenlere dualarımızı gönderiyoruz."

13TEMİZ SUYA ERİŞİM SORUNU

TEMİZ SUYA ERİŞİM SORUNU

Şiddetli kar fırtınası ve zorlu hava koşulları, dün gece 100 milyondan fazla Amerikalıyı etkilemeye devam etti. Ve Teksas'ın felaketten en çok etkilenen bölgelerine kar hala yağıyor. Bölgedeki 13 milyon kişi hala temiz ve akan suya erişemiyor.

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Eyalette şu anda yiyecek ve su tükeniyor. Birçoğunun hala elektriğinin olmamasına rağmen, kendilerine "su kaynatmaları" emri verilen yedi milyon çaresiz Teksaslı, sıcak yemek alabilmek için sıraya girip dört saat boyunca beklemek zorunda kalıyor. Zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanların halleri, dünya medyasında bir numaralı gündem oldu.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Teksas'ın Houston şehri ve çevresi için, tüketilmesi planlanan tüm suyun olduğu gibi kaynatılması gerektiğini bildiren bir ‘kaynatma suyu’ bildirimi yayınladı.

16SUYU YALNIZCA KAYNATARAK KULLANIN

"SUYU YALNIZCA KAYNATARAK KULLANIN"

Yetkililer ayrıca, diş fırçalamak da dahil olmak üzere yalnızca kaynatılmış veya şişelenmiş suyun kullanılması gerektiğini söyledi. Houston şehri başkanı Sylvester Turner, elektriği olmayanları ve musluk suyunu kaynatacak imkanı olmayanları, mümkün olan her yerde şişelenmiş su almaya çağırdı.

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Harris County'de suyu kaynatmaya zorlananlar arasında, susuz kalma veya olası bir hastalıkla yüzleşme arasında çaresiz bir seçim yapmak zorunda olan binlerce kişi var. Arlington, Austin, Houston ve San Antonio'da suyu kaynatma emri verilen 263 bin kişi, içme suyu temin edebilmek için büyük çaba harcıyor.

18SICAK YEMEK İÇİN 4 SAAT SIRA BEKLEDİLER

SICAK YEMEK İÇİN 4 SAAT SIRA BEKLEDİLER

Houston'da açlık çeken insanlar, elektriksiz geçen günler nedeniyle evdeki gıdaları bozulduğu ve atmak zorunda kaldıkları için çareyi fast food zincirinden yemek almakta buldu. Bunun için sıraya giren onlarca kişi, buz gibi havada 4 saati aşkın süre sıra beklemek zorunda kaldı.

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Son 30 yılın en soğuk dönemi yaşanan Teksas eyaletinde, termometreler -18 dereceyi gösterirken eyaletin enerji şebekesi artan talepten dolayı başarısız kaldı. Dondurucu soğuklar, çoğu evdeki su borularının patlamasına da neden oldu.

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Üçüncü dünya ülkesini anımsatan görüntülere sahne olan Houston'da, kent sakinleri bir mahallede sokaktaki musluktan kova kova su doldurmaya çalıştı. Üç gün sonra elektriğe kavuşan ancak hala suyu olmayan bir Houston sakini Daily Mail'e açıklama yaparak "NASA'nın Mars'a inişini izledik ama Houston'da hala içme suyumuz yok." dedi.

21KASIRGADAN DAHA KÖTÜ

KASIRGADAN DAHA KÖTÜ

Galveston'da Belediye Başkanı Craig Brown, fırtınanın yol açtığı yıkımı 'bir kasırgadan daha kötü' olarak nitelendirirken, patlayan boruların hastaneleri 'tehlikeli derecede düşük' bir tedarikle bırakarak bölgedeki su kaynaklarını tükettiğini söyledi.

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Bu arada, Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, günlük hayatları hayatta kalma mücadelesine dönen seçmenlerin sinirleri kırılma noktasına ulaşırken, ailesiyle birlikte Meksika'ya tatile giderken görüntülendi. Cruz'un umursamazlığı eyalet çapında büyük öfke uyandırdı.

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Eyaletteki birçok sağlık kurumu, Teksaslıları içmek için güvenli olduğundan emin olmadan önce musluk suyunu kaynatmaya çağıran uyarılar yayınladı. 141 ilçedeki yaklaşık 590 kamu su sistemi, halihazırda fırtınadan sersemlemiş olan yaklaşık 12 milyon sakini etkileyen su arzındaki kesinti konusunda uyarıda bulundu.

24ÇOĞU SUYU KAYNATAMIYOR

ÇOĞU SUYU KAYNATAMIYOR

Houston'ı da kapsayan Harris County'de 4.7 milyon kişi, "kaynatma suyu" emri altındaydı. Ancak Harris County Yargıcı Lina Hidalgo, MSNBC'ye, bu kişilerin çoğunun 'suyu kaynatma gücüne sahip olmadığını' söyledi.

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Bunun yerine, birçoğu buzlu havada büyük kaplar ve kovalarla sıraya girerek yerel mahallelerdeki musluktan suyu doldururken, diğerleri evlerinde tuvaletleri yıkamak için havuz suyu kullanıyor. Houston'da yaşayan bir sakin, Dialy Mail'e üç gündür içme suyu bulamadığını söyledi.

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Alex Macarthur adlı adam, hem elektriğin hem de suyun ilk olarak Pazartesi sabahı erken saatlerde kesildiğini söyledi. Elektrik Perşembe sabahı geri geldi. Alex, binadan su sisteminin tekrar çalıştığını ancak muslukları açmaması gerektiğini söyleyen bir mesaj aldı. Su boruları patladı ve su tekrar kesildi.

27HASTANELER ALARM VERİYOR

HASTANELER ALARM VERİYOR

Eyaletteki hastaneler de zor koşullarda. Austin’deki bir tıp merkezi, Çarşamba gecesi hastalara ve personele su şişeleri dağıtmak zorunda kaldı. Ayrıca su basıncı çok düştüğü için ısıtma sistemi çökmek üzere.

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New York Times'ın aktardığına göre, San Antonio'da 50 yaşındaki bir adam, klinikteki su temini sorunları nedeniyle Perşembe günü düzenli olarak uygulanan diyaliz tedavisini olamadı.

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Galveston Belediye Başkanı Brown, Günaydın Amerika adlı televizyon programına bağlanarak yaptığı açıklamada, fırtınanın neden olduğu 'insan ıstırabını' ve ardından gelen yiyecek ve su krizlerinin 'çok endişe verici' olduğunu söyledi.

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Dondurucu soğukların ektisiyle tamamen buzla kaplanmış bir arabanın görüntüsü ise TikTok'ta paylaşıldıktan sonra sosyal medyada viral oldu.

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