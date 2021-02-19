milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 23:31 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yardım çığlıkları yükseliyor! Skandal iddia dünyayı ayağa kaldırdı...
Dünya böylesine bir kış felaketini uzun süredir görmüyordu. Dün Mars'a uzay aracı indiren ABD'den felaket haberler geliyor. İnsanların sığındığı bir kongre merkezinden kovulacaklarına dair iddialar ve gerekçesi infial yarattı. Isınmak için çitlerini yakan insanlardan temiz suya erişimi kesilenlere kadar akıl almaz görüntüler tüm dünyayı yasa boğuyor. Oksijen makinesine ihtiyaç duyan bebeğinin ihtiyacını karşılayamayan annenin durumunu tarif etmekte ise kelimeler yetersiz kalıyor. Korkunç felaketle ilgili son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 23:31 • Son Güncelleme:
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İngiliz Independent'ın haberine göre, Teksas'ta hafta sonu bir kongre merkezinde yapılması planlanan amigoluk yarışması için, fırtınadan kaçarak binaya sığınan insanların binadan çıkartılacağı iddiaları infial yarattı.
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"Ruh Kutlaması" adlı amigo yarışmasının akıbeti belirsiz. Kongre merkezi, kar fırtınası nedeniyle yerinden olan insanların, tesislerini hafta boyunca barınak olarak kullanmalarına izin verdi ve Salı gecesi tesiste yaklaşık 170 kişi karyolalarda yattı.
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Belediye Başkanı Betsy Price eleştirilere yanıt vererek "Şehir genelinde elektrik geri gelmeye başladığı ve daha az insanın ısınma istasyonlarına ihtiyacı olduğu için, Kongre Merkezi'ni 19 Şubat'ta boşaltacağız ve bunun yerine insanları, misafir edilmelerine daha uygun, daha küçük merkezlere taşıyacağız" dedi.
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BEBEĞİN OKSİJEN MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRAMIYORLAR
Teksas'ta genç bir çift, eyalette günler süren elektrik kesintisi nedeniyle elektrikle çalışan ekipmanların yokluğunda beş aylık bebeklerinin oksijenini aralıklarla kullanmak zorunda kaldı.
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Garcia şöyle devam etti: "Herkesin benzini yok ama yaklaşık bir saat sırada bekledik ve sonunda biraz benzin alabildik. Gidecek pek bir yer yok. Teksas'taki herkes aynı gemide. Elektrikleri varsa, su yok. Suları varsa elektrik yok. "
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Eyalette şu anda yiyecek ve su tükeniyor. Birçoğunun hala elektriğinin olmamasına rağmen, kendilerine "su kaynatmaları" emri verilen yedi milyon çaresiz Teksaslı, sıcak yemek alabilmek için sıraya girip dört saat boyunca beklemek zorunda kalıyor. Zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanların halleri, dünya medyasında bir numaralı gündem oldu.
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"SUYU YALNIZCA KAYNATARAK KULLANIN"
Yetkililer ayrıca, diş fırçalamak da dahil olmak üzere yalnızca kaynatılmış veya şişelenmiş suyun kullanılması gerektiğini söyledi. Houston şehri başkanı Sylvester Turner, elektriği olmayanları ve musluk suyunu kaynatacak imkanı olmayanları, mümkün olan her yerde şişelenmiş su almaya çağırdı.
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Harris County'de suyu kaynatmaya zorlananlar arasında, susuz kalma veya olası bir hastalıkla yüzleşme arasında çaresiz bir seçim yapmak zorunda olan binlerce kişi var. Arlington, Austin, Houston ve San Antonio'da suyu kaynatma emri verilen 263 bin kişi, içme suyu temin edebilmek için büyük çaba harcıyor.
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SICAK YEMEK İÇİN 4 SAAT SIRA BEKLEDİLER
Houston'da açlık çeken insanlar, elektriksiz geçen günler nedeniyle evdeki gıdaları bozulduğu ve atmak zorunda kaldıkları için çareyi fast food zincirinden yemek almakta buldu. Bunun için sıraya giren onlarca kişi, buz gibi havada 4 saati aşkın süre sıra beklemek zorunda kaldı.
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Üçüncü dünya ülkesini anımsatan görüntülere sahne olan Houston'da, kent sakinleri bir mahallede sokaktaki musluktan kova kova su doldurmaya çalıştı. Üç gün sonra elektriğe kavuşan ancak hala suyu olmayan bir Houston sakini Daily Mail'e açıklama yaparak "NASA'nın Mars'a inişini izledik ama Houston'da hala içme suyumuz yok." dedi.
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Eyaletteki birçok sağlık kurumu, Teksaslıları içmek için güvenli olduğundan emin olmadan önce musluk suyunu kaynatmaya çağıran uyarılar yayınladı. 141 ilçedeki yaklaşık 590 kamu su sistemi, halihazırda fırtınadan sersemlemiş olan yaklaşık 12 milyon sakini etkileyen su arzındaki kesinti konusunda uyarıda bulundu.
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Alex Macarthur adlı adam, hem elektriğin hem de suyun ilk olarak Pazartesi sabahı erken saatlerde kesildiğini söyledi. Elektrik Perşembe sabahı geri geldi. Alex, binadan su sisteminin tekrar çalıştığını ancak muslukları açmaması gerektiğini söyleyen bir mesaj aldı. Su boruları patladı ve su tekrar kesildi.
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