Son dakika: Yardım çığlıkları yükseliyor! Skandal iddia dünyayı ayağa kaldırdı...

Garcia, "Bütün tüplerimizi kullanmak zorunda kaldık. Hepsi bitti ve ayda yalnızca bir kez teslim ediyorlar. Oksijenini kontrol etmek için nabız oksimetresini takamıyoruz. Durumunun nasıl olduğunu görmek için ona sürekli göz kulak oluyoruz" diye konuştu.