AA
• 10 Şubat 2021 - 14:10 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi: Yatırımcıların dikkatini çekti! 'Gizli hazine' açılıyor
Gelen son dakika haberine göre; Nevşehir'e bağlı Çat beldesinde çevresi peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı kanyon şeklindeki vadi yatırımcıları heyecanlandırdı! Edinilen bilgilere göre 'gizli hazine' için görüşmeler sürüyor. İşte haberin ayrıntıları ve kente sağlayacağı fayda...
AA
• 10 Şubat 2021 - 14:10 • Son Güncelleme:
1
Nevşehir'e bağlı Çat beldesinde çevresi peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı kanyon şeklindeki vadi için heyecan dorukta.
3
Kapadokya'nın "gizli hazineleri"nden Çat Vadisi turistleri ağırlamak için gün sayıyor Çat Vadisi'nin, yerli ve yabancı konukların Kapadokya’da gezdiği diğer turizm merkezlerine yakın mesafede olması nedeniyle ulaşım sorunu yaşanmayacağını vurgulayan Ertürk, "Bugüne kadar vadimiz keşfedilmemiş. Önümüzdeki aylarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda sıcak hava balon turu başlatılacak. Vadiye bağlanan dört ayrı yol var. Buralarda da ATV motor, arazi araçları ve atlarla tur düzenlenecek." dedi.
5
7
9
10
Belde halkı, vadinin turizme açılacak olmasının heyecanını yaşıyor
Bir süre sonra tur aktivitelerine ev sahipliği yapmaya başlayacak vadide Çat Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenleme çalışmaları yoğunlaştı. Kapadokya'daki önemli turizm merkezlerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki alan, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri sayesinde yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki uğrak mekanlarından biri haline gelebilecek.
11
13