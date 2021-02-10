Son Dakika Haberi: Yatırımcıların dikkatini çekti! 'Gizli hazine' açılıyor

"Çat Vadisi, üç güzelliği bir arada barındırıyor. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikler, bu vadide bir arada toplanmış durumda. Vadi içinde üç binden fazla kayadan oyma güvercinlik var. Geçmişte bu güvercinliklerden temin edilen gübre ile bağcılık yapılmaktaydı.