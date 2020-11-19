Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli?

İngiliz asıllı Türk oyuncu Suna Yıldızoğlu, ilk eşi Kayhan Yıldızoğlu'nun ardından Türk vatandaşı olmuştur. Gerçek adı Sonja Eady olan oyuncu, 1981 yılında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü almaya hak kazandı. 1978 - 2000 yılları arasında çeşitli filmlerde ve dizilerde yer aldı.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Yıldızoğlu, Sonja Eady adıyla 26 Şubat 1955 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 1974'te Türkiye'ye yerleşen oyuncu, Birleşik Krallık vatandaşıyken Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçının ikinci eşi Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır.

Suna Yıldızoğlu, 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatında kendini var etmiştir. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.1996'da 18. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.