• 03 Şubat 2021 - 07:56 • Son Güncelleme:
Süper Loto 2 Şubat çekiliş sonuçları! Süper Loto'da dün akşamın kazandıran numaraları...
Süper Loto'nun Şubat ayı içerisindeki ilk çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da dün akşamın kazandıran numaraları gerçekleştirilen çekilişin ardından belirlendi. 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto çekilişinde 5 bilen 9 talihli 34 bin TL değerinde ikramiyenin sahibi oldu. İşte Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
• 03 Şubat 2021 - 07:56 • Son Güncelleme:
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Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da Şubat ayının ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 39 milyon 554 bin 748 TL. 02 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-9-11-12-23-40- oldu.
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