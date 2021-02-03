Süper Loto 2 Şubat çekiliş sonuçları! Süper Loto'da dün akşamın kazandıran numaraları...

Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da Şubat ayının ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 39 milyon 554 bin 748 TL. 02 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-9-11-12-23-40- oldu.