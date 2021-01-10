• 10 Ocak 2021 - 12:03 • Son Güncelleme:
Telegram nedir, nasıl indirilir? Ücretli mi? İşte Telegram özellikleri...
Whatsapp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi büyük tartışma yaratırken bazı kullanıcılar Whatsapp'ı silerek farklı arayışlara yöneldi. Bunların başında ise Telegram geliyor. Telegram kullanmak isteyenler şimdilerde "Telegram nedir, nasıl indirilir? diye soruyor.
• 10 Ocak 2021 - 12:03 • Son Güncelleme:
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Whatsapp tartışmalı bir karar alarak Türkiye'de yeni kullanıcı sözleşmesine gidiyor. AB'de uygulanmayan bu sözleşmeye karşı çıkanlar Whapstam hesaplarını kapatma kararı aldılar. Farklı alternatifler arayan binlerce kişi Telegram'a yönelmiş durumdalar... Peki, Telegram nedir, nasıl indirilir?
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TELEGRAM NEDİR?
Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Son dönemde Whatsapp'ın en büyük rakibi olarak ortaya çıkan ve şimdiden milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram ücretsiz olarak hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.
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TELEGRAM'IN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.- Son görülme özelliği kapatılabilir.- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.
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