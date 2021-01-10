Geri Dön
BİST1.5411.21EURO9.030.14USD7.380.52ALTIN438.51-2.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerTeknoloji Haberleri Telegram nedir, nasıl indirilir? Ücretli mi? İşte Telegram özellikleri...
    • 10 Ocak 2021 - 12:03 • Son Güncelleme:

    Telegram nedir, nasıl indirilir? Ücretli mi? İşte Telegram özellikleri...

    Whatsapp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi büyük tartışma yaratırken bazı kullanıcılar Whatsapp'ı silerek farklı arayışlara yöneldi. Bunların başında ise Telegram geliyor. Telegram kullanmak isteyenler şimdilerde "Telegram nedir, nasıl indirilir? diye soruyor.

    • 10 Ocak 2021 - 12:03 • Son Güncelleme:
    1
    ABONE OL

    Whatsapp tartışmalı bir karar alarak Türkiye'de yeni kullanıcı sözleşmesine gidiyor. AB'de uygulanmayan bu sözleşmeye karşı çıkanlar Whapstam hesaplarını kapatma kararı aldılar. Farklı alternatifler arayan binlerce kişi Telegram'a yönelmiş durumdalar... Peki, Telegram nedir, nasıl indirilir?

    2TELEGRAM NEDİR

    TELEGRAM NEDİR?

    Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Son dönemde Whatsapp'ın en büyük rakibi olarak ortaya çıkan ve şimdiden milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram ücretsiz olarak hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

    3TELEGRAMIN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR

    TELEGRAM'IN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    - Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.- Son görülme özelliği kapatılabilir.- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

    4TELEGRAM NE KADAR GÜVENLİ

    TELEGRAM NE KADAR GÜVENLİ?

    Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor. Protokolümüzün ve istemcilerimizin güvenliğini artırmak için sürekli olarak toplulukla çalışıyor.

    5TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR

    TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

    Haberleşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Son dakika haberi: Firmalar yeni kampanyalarını açıkladı! Faiz sıfıra indi...

    Son dakika: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu

    Emekli maaşı ve memur maaşı 2021 ne kadar oldu? Memur zammı ve emekli zammı belli oldu

    Son dakika: Müjdeyi verdi! Çalışmalar başladı: Altında yeni rekor...