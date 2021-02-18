Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlandı! Annenin feryadı yürek yaktı

Hakkını helal et abi. Biz, iki tane candık. Daha çok gençtin abi. Yalnız bıraktın beni. Tek başımıza kaldık. Rabbim sizi cennetine alsın. Abi seni çok seviyorum. Babamın acısını bastırdın” dedi. Cenaze namazının kılındığı sırada baygınlık geçiren aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Tokkal çifti ile oğulları, Asri Mezarlığı’nda yan yana toprağa verilecek.