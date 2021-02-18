• 18 Şubat 2021 - 14:00 • Son Güncelleme:
Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlandı! Annenin feryadı yürek yaktı
Eskişehir’de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk, son yolculuklarına uğurlandı. İlkay Tokkal’ın annesi Bedriye Tokkal, “Bunlara nasıl dayanacağım. Yavrum, İlkay’ım, torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, rabbim sizi aldı. Emel, kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı” diyerek, feryat etti.
• 18 Şubat 2021 - 14:00 • Son Güncelleme:
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Eskişehir’de evlerinde bıçaklanarak öldürülen İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.
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Tokkal çifti ile Ali Doruk’un cansız bedenleri, yakınları tarafından teslim alınarak, cenaze aracıyla Reşadiye Cami’ne getirildi. Yan yana koyulan tabutları görenler, gözyaşlarına boğuldu.
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Oğlunun tabutuna sarılan İlkay Tokkal’ın annesi Bedriye Tokkal, “Bunlara nasıl dayanacağım annem. Yavrum, İlkay’ım, torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, rabbim sizi aldı. Emel sen kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı. Yine berabersiniz yavrum. Mutlu bir aileydiniz siz üçünüz de birbirinizden kopmadınız. Rabbim sizi ayırmadı annem” diyerek, feryat etti.
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