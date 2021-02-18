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• 18 Şubat 2021 - 14:00 • Son Güncelleme:

Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlandı! Annenin feryadı yürek yaktı

Eskişehir’de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk, son yolculuklarına uğurlandı. İlkay Tokkal’ın annesi Bedriye Tokkal, “Bunlara nasıl dayanacağım. Yavrum, İlkay’ım, torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, rabbim sizi aldı. Emel, kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı” diyerek, feryat etti.

• 18 Şubat 2021 - 14:00 • Son Güncelleme:
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Eskişehir’de evlerinde bıçaklanarak öldürülen İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

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Tokkal çifti ile Ali Doruk’un cansız bedenleri, yakınları tarafından teslim alınarak, cenaze aracıyla Reşadiye Cami’ne getirildi. Yan yana koyulan tabutları görenler, gözyaşlarına boğuldu.

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Oğlunun tabutuna sarılan İlkay Tokkal’ın annesi Bedriye Tokkal, “Bunlara nasıl dayanacağım annem. Yavrum, İlkay’ım, torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, rabbim sizi aldı. Emel sen kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı. Yine berabersiniz yavrum. Mutlu bir aileydiniz siz üçünüz de birbirinizden kopmadınız. Rabbim sizi ayırmadı annem” diyerek, feryat etti.

4SAĞLIK EKİPLERİ AİLEYİ SAKİNLEŞTİRDİ

SAĞLIK EKİPLERİ AİLEYİ SAKİNLEŞTİRDİ

İlkay Tokkal’ın ablası Gülsüm Türk de tabutlara tek tek sarılarak gözyaşı döktü. Türk, “Dizildiniz burada üçünüz. Annenle babanı bırakmadın sen Doruk. Annen ve baban da seni bırakmadı. Onlar da aldı seni, yanına.

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Hakkını helal et abi. Biz, iki tane candık. Daha çok gençtin abi. Yalnız bıraktın beni. Tek başımıza kaldık. Rabbim sizi cennetine alsın. Abi seni çok seviyorum. Babamın acısını bastırdın” dedi. Cenaze namazının kılındığı sırada baygınlık geçiren aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Tokkal çifti ile oğulları, Asri Mezarlığı’nda yan yana toprağa verilecek.

6BABA VE OĞULUN SON GÖRÜNTÜSÜ

BABA VE OĞULUN SON GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan öldürülen baba ve oğlunun güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde İlkay Tokkal, yanındaki Doruk'a tablet alıyor. Baba- oğul, bir süre kaldıkları dükkandan birlikte çıkıyor.

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